Какой церковный праздник 29 июля: для какого региона это особенно важно

29 июля в новом церковном календаре почитают святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского).

Калина. Фото: из открытых источников

Святого Даниила Млиевского называют покровителем Черкасчины. В молитвах к святому обращаются с просьбами о здоровье и душевном спокойствии, просят укрепить веру и дать сил в трудные времена.

В народе праздник 29 июля прозвали Калинник – в честь святого Каллиника Киликийского, погибшего за христианскую веру в III-IV веках. Согласно традиции, в этот день принято идти в лес за ягодами и грибами. Есть также примета дня: если на Калинника обнять или прислониться к стволу калины, то прибавится сил и здоровья.

Церковь 29 июля, как и в любой другой день, не одобряет злость, брань, зависть, жадность, месть, уныние и призывает хранить в душе мир и избегать греховных поступков.

По народным приметам сегодня нельзя лениться, брать и давать в долг и ломать ветки калины. Поссориться в этот день с родными — навлечь беду или разлад в семье.

По приметам дня судят о погоде в ближайшие недели, урожае и будущей зиме. Так, если утро выдалось теплое – к ясному и солнечному дню. Туман выпал с утра — будет щедрый урожай зерновых. Дождь пошел, но тепло — будет много грибов. В лесу много ягод и грибов — к затяжной и суровой зиме.

Туман в этот день гарантирует богатый урожай ячменя и овса, хотя пасечники туманы не любят — "пчеле ходу нет".

Также подмечают: если на Калинника нет заморозка с утра, то тепло будет аж до Лупа Брусничника (23 августа по старому стилю, 5 сентября — по новому).

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