Какой церковный праздник 28 июля: что можно и нельзя делать сегодня

28 июля в новом календаре Православной церкви Украины (по старому стилю это 10 августа) православные чтят память апостолов от 70-ти — Прохора, Пармена, Никанора, Тимона и других, которые посвятили жизнь проповеди Евангелия. Почти все они пострадали за веру во Христа.

Приметы 28 июля. Фото: из открытых источников

В день памяти апостолов к святым обращаются с молитвами о мире в семье, душевном спокойствии, просят для близких здоровья и благополучия.

В народной традиции день прозвали Прохоры-Пармены и считают его особенно благоприятным для работы в огороде – можно продолжать или начинать копать ранний картофель, собирать огурцы, первые помидоры, а также иди за лесными ягодами.

Конечно же священнослужители в этот день, как и в любой другой, напоминают, что злоба, зависть и сквернословие недопустимы. Также церковь призывает всех бороться с жадностью, ленью и унынием.

По поверью, в этот день лучше не затевать никаких обменов, не совершать сделок, ничего не продавать и не покупать — все может обернуться убытками.

В этот день наши предки обращали внимание на то, что происходило в природе. По приметам дня можно понять, какой будет погода в скором времени, а также зима. Если звезды яркие ночью – жди грозу днем. Если облака высоко плывут – к теплу. Если большая роса на траве с утра – день будет солнечным. Если муравьи строят высокий муравейник – жди раннюю и суровую зиму. Говорят, что сны, приснившиеся в этот день, вещие.

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В Киевской Руси святой Пантелеймон почитался с 12 века. Известно, что у князя Изяслава был шлем с его изображением. Часть крови святого, хранящаяся в монастыре в Мадриде, ежегодно 27 июля становится редкой. Это считается чудом в христианском мире.



