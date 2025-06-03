Какой церковный праздник 3 июня: особые приметы и запреты дня

3 июня в новом календаре ПЦУ чествуют мучеников Лукиллиана и еще четверых, которые жили в III веке и пострадали за веру в Христа.

Приметы 3 июня. Фото: из открытых источников

К святому Лукиллиану и другим обращаются в молитвах с просьбами дать силы преодолеть трудности, которые преподносит жизнь, не дать разочароваться и впасть в уныние.

В народе праздник называют Лукьян-ветряк, или Лукьянов день и наблюдают, куда дует ветер, чтобы по направлению предугадать судьбу. Если ветер южный — будет хороший урожай зерновых культур и приятные перемены в личной жизни, а если восточный — то это к неприятностям и болезням.

Интересно, что южного ветра очень ждали незамужние девушки: согласно поверью, если встать к нему спиной и раскинуть руки, то ветер "надует" хорошего жениха. Также говорят, что если сегодня на улицу вывесить вещи заболевшего человека, то ветер заберет с собой его болезнь.

Церковь в этот день выступает категорически против споров, обид и лени. Нельзя завидовать, жадничать, сплетничать и унывать.

Приметы сегодня не советуют носить с собой крупную сумму денег – это к финансовым сложностям и потере, делиться планами – ветром разнесет и не сбудутся, а также лучше перенести на другой день покупку дорогих вещей — говорят, деньги на ветер выбросишь.

Традиционно в этот день наши предки присматривались к погоде. Чтобы предсказать, каким будет урожай и другие вещи. Так в народе говорят, что погодные приметы 3 июня говорят, каким будет сезон. Если росы много с утра — урожай льна будет. Если туман стелется по воде — жди хорошей погоды. Дождь проливной идет — грибов много будет, а если гроза — то это к плохому сенокосу. Говорят, что если сегодня проветрить дом, то вместе с ветром уйдут все неприятности.

Считается, что те, кто родился в этот день — люди творческие. Обычно они становятся талантливыми художниками, скульпторами и писателями. Кроме этого, они умеют видеть хорошее даже там, где все плохо, их оптимизм заряжает других и с ними легко идти по жизни.

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