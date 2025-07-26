Какой церковный праздник 26 июля: главные приметы и запреты дня

26 июля по новому церковному календарю православные верующие почитают память святителя Иосифа, митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси, сыгравшего важную роль в истории украинской православной церкви.

Приметы 26 июля. Фото: из открытых источников

Верующие 26 июля в молитвах обращаются к святому Ермолаю. Люди просят исцеления от болезней, укрепления веры и поддержки в трудных жизненных ситуациях.

В народе день прозвали Ермолаевым. Сегодня продолжают копать раннюю картошку и собирают первый урожай яблок, которые, однако, не едят до Второго Спаса. Считается, чтто если в день Ермолая сорвать несколько ржаных колосков и заткнуть за пояс, можно избавиться от боли в спине. По одной из примет в этот день тем, чье имя начинается на букву "Е", обязательно повезет.

Сегодня церковь, как и в другой день, категорически осуждает сквернословие, ссоры, зависть, порицает злобу, месть, клевету и сплетни. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам, в этот день женщинам не слудет заниматься какой-либо тяжелой работой, в особенности работать в поле, огороде, а также шить, вязать и вышивать — чтобы не потерять семейное счастье и удачного жениха. Не советуют сегодня одалживать рабочие инструменты — можно из дома отдать благополучие.

Традиционно в этот день наши предки обращали внимание на приметы. По ним можно узнать о погоде в ближайшее время и осенью, которая с каждым днем все ближе и ближе. Если мухи сильно кусаются – к дождю. Если липа пожелтела – будет ранняя осень. Кукушка поет с утра – осень будет теплой и длинной. Если закат багровый – жди сезон дождей.

Интересно, что еще одно название этого дня – Марьев: говорят, что в это время с трав начинают спадать особые туманы — "марева", им приписывают целебную силу, поэтому после утренней росы идут собирать лекарственные травы.

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