Что нельзя делать в день Успения праведной Анны: важные приметы

25 июля согласно новому церковному календарю православные верующие чтят память праведной Анны — матери Пресвятой Богородицы. В этот день принято молиться о материнстве и здоровье детей, семейном благополучии.

День Успения праведной Анны. Фото: из открытых источников

Святую Анну принято считать покровительницей брака, будущих матерей, младенцев, бедняков и всех трудящихся. В этот день к святой обращаются с молитвами о даровании детей, семейном благополучии, здоровье и утешении малышей, разрешении семейных проблем.

В народе день прозвали Анна Летняя, а также Анна-холодница – дело потихоньку приближается к осени, поэтому становится все прохладнее. Традиционно на Анну начинают копать раннюю картошку, хотя в некоторых регионах Украины ее начали копать раньше. Также идут в лес за грибами.

Согласно приметам, в этот день хорошо играть свадьбу и свататься — к счастливой семейной жизни. Чтобы весь год быть с картошкой, нужно сегодня приготовить что-то из нового урожая.

В этот день церковь, как и в любую другу дату, просит верующих избегать ссор, злиться, завидовать, осуждать и сплетничать. Недопустимы обида, особенно в адрес родных, и уныние, не следует отказывать в помощи.

Также в этот день запрещается лениться, злоупотреблять алкоголем и ремонтировать одежду (зашивать, шить, пришивать пуговицы) и обувь — считается, что тогда вещи быстро придут в негодность.

По приметам сегодняшнего дня можно наши предки пытались понять, какими будут осень и зима. Так, если сегодня холодно с утра – зима будет суровой, а, если идет дождь – снежная и мягкая. Если день теплый и сухой — к зиме с солнцем и без снега. Аисты собираются в стаи — будут ранние заморозки. Черемуха поспела – осень начнется рано. Муравьи строят высокие муравейники — к ранней и морозной зиме. Много желудей — зима будет мягкой и тёплой.

Считается, что какая сегодня погода до обеда — такой будет зима до декабря, а какая после обеда — такой будет, начиная с января. С Анны-холодницы ночи становятся прохладнее, а природа начинает готовиться к осени.

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