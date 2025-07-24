Какой церковный праздник 24 июля: главные приметы и запреты дня

24 июля в православной церкви чтят память святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первых канонизированных святых в Киевской Руси.

Борис и Глеб Летние. Фото: из открытых источников

Святых князей Бориса и Глеба принято считать помощниками в трудные моменты жизни. К ним обращаются с молитвой, когда нуждаются в мире и согласии, защите от врагов и несправедливости, просят избавить от болезней и бед, злобы, зависти и тяжелых мыслей, а также о помощи в примирении с близкими и сохранении мужества в моменты опасности.

В народе день прозвали Борис и Глеб Летний и Паликопна. С датой связано много примет, и особенно — предостережений от пожаров. На Бориса и Глеба стараются не работать в поле, опасаясь гроз и молний, которые могли стать причиной пожара. Отсюда пошла и поговорка: "На Глеба и Бориса за хлеб не берися".

В то же время 24 июля благоприятен для сбора ягод — ежевики и второго урожая малины. Также принято ходить друг к другу в гости, день считается благоприятным для общения.

Один из интересных обычаев на Бориса и Глеба — рано утром нужно пересчитать все деньги, что есть в доме. Говорят, что после этого весь год будет достаток. Следует также по возможности вернуть к этому дню долги.

Среди главных запретов дня — домашняя уборка и тяжелая работа, особенно в поле и огороде. Нельзя в этот день одалживать деньги и давать взаймы.

Священнослужители акцентируют, что в этот день, как и в любой другой, нужно воздержаться от ссор, ругани, злобы, зависти, осуждений и прочих грехов. День Бориса и Глеба — это время для молитвы и добрых дел.

Традиционно по приметам дня наши предки судили о том, какой будет погода в августе, а также осенью и зимой. Если роса лежит до полудня — будет гроза. Если чайки садятся на воду, а улитки прячутся в раковины — к дождю. Паук плетет широкую паутину — дождь будет долгим. Дождь с утра — зима будет мягкой, а если солнце в этот день — то теплой и короткой.

Также смотрят: если на Бориса и Глеба ясно и тепло, то сухо будет и в августе, а если идет дождь и пасмурно, то будет дождливый август и ранняя осень.

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