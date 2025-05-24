Какой церковный праздник 24 мая: что в этот день принесет удачу и деньги

24 мая православная церковь чествует преподобного Симеона Столпника. Считается, что именно с этого дня начинается лето, а у самого праздника есть много обычаев и примет.

Приметы 24 мая. Фото из открытых источников

Так как святой при жизни мог исцелять, то в молитвах к нему также просят исцеления.

В народе праздник называют Симеонов день, а также Шиповников – в это время как раз зацветает шиповник. Это растение издавна считают символом молодости и красоты. Согласно поверьям, к шиповнику идут, чтобы избавиться от печали и грусти. Отвар из шиповника особенно полезен. Им лечат простуду, а вода, настоянная на цветках шиповника, осветляет кожу, поэтому девушки и женщины спешат умыться, пока цветет куст.

В этот день церковь не одобряет злость, сплетни, уныние, ругань. Нельзя жаловаться на жизнь и отказывать в помощи.

По народным поверьям, рвать шиповник в эту дату также нельзя — потеряешь любимого человека. Не следует делать долгов сегодня и давать в долг деньги — есть риск, что их не вернут. Но вот если отдать долги в Шиповников день, то, по примете, скоро в жизнь придут достаток и удача.

По погоде этого дня наши предки пытались узнать, какой она будет в будущем. Так, если шиповник цветет – холодов больше не будет. Если нет росы с утра – жди скоро дождь. Пошел дождь – к грибам. Наблюдают также за цветочками шиповника: если они закрылись днем – дождь затянется надолго.

Читайте также на портале "Комментарии" — 23 мая по календарю ПЦУ почитали святителя Леонтия Киево-Печерского и епископа Ростовского и вспоминают перенесение его святых мощей.

Мощи святого Леонтия считаются чудодейственными – после перенесения возле них не раз происходили чудеса. К святому, как к ходатаю перед Богом за нас, обращаются с молитвами и просьбами исцелить от болезней, просят поддержки в огородных делах.



