Какой церковный праздник 23 мая: что нельзя давать в долг в этот день

23 мая по календарю ПЦУ почитают святителя Леонтия Киево-Печерского и епископа Ростовского и вспоминают перенесение его святых мощей.

Приметы 23 мая. Фото из открытых источников

Мощи святого Леонтия считаются чудодейственными – после перенесения возле них не раз происходили чудеса. К святому, как к ходатаю перед Богом за нас, обращаются с молитвами и просьбами исцелить от болезней, просят поддержки в огородных делах. В этот же день молят о мире преподобную Евфросинию Полоцкую – ее также вспоминают в эту дату.

В народе день получил необычное название – Левон-огуречник, имя Леонтий было изложено на народный лад. Огуречником прозвали потому, что продолжается пора посадки огурцов, но сегодня ее нужно закончить. Можно также заняться уборкой в доме и очистить его от хлама.

Среди запретов дня – ссоры и ругань, уныние, зависть и жадность.

По народным приметам сегодня не стоит переезжать, делиться планами, давать деньги в долг либо что-нибудь из своих вещей — согласно поверьям, можно ненароком отдать здоровье и финансовую стабильность.

По приметам 23 мая наши предки прогнозировали, какую ждать погоду и даже предугадывали, каким будет урожай. Так, если сегодня оводы летают – огурцы вырастут на славу. Если душно с самого утра – скоро начнется гроза. Много муравьев – погода будет сухой.

Считается, что если сегодня посадить засолочные сорта огурцов, то они получатся очень вкусными.

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В народе считается, что в Василисков день не следует начинать новую работу — ее ждет провал, также нельзя работать на огороде и в поле — вместо урожая уродятся васильки и полынь.



