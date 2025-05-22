Почему 22 мая считают одним из самых неблагоприятных и даже страшных дней: как избежать несчастья

22 мая в украинской церкви почитают мученика Василиска, пострадавшего во время гонения на христиан в IV веке. Народное название – Василисков день.

Приметы 22 мая. Фото из открытых источников

К святому мученику верующие обращаются с молитвами и просят исцелить от болезней, придать сил, чтобы вынести жизненные невзгоды, укрепить в вере.

В народе день называют Василисков день и считают его одним из самых неблагоприятных и даже страшных. Согласно поверьям, в это время рождается змеиный царь Василиск, который мог убить одним взглядом. Конечно, к святому змеиный царь отношения никакого не имел. Из дома в этот день старались лишний раз не выходить — занимались уборкой, стиркой и готовкой.

Среди главных запретов дня – нельзя ссориться, обижать кого-либо, лениться и сплетничать. Церковь не одобряет жадность, зависть, тщеславие и уныние.

В народе считается, что в Василисков день не следует начинать новую работу — ее ждет провал, также нельзя работать на огороде и в поле — вместо урожая уродятся васильки и полынь.

По приметам сегодняшнего дня наши предки гадали, каким будет урожай и погода. Так, если рябина цветет – осень будет ранней. Если в этот день воробьи гнезда строят – начнутся дожди. Дождь сегодня пошел – к хорошему урожаю, а если ночью гремит, то погода вскоре наладится. Лягушки громко квакают – будет урожай овса. Считается, что после Василискова дня должно наступить тепло.

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 мая в украинской церкви согласно новому календарю почитали двух святых, которых за великие дела приравняли к апостолам и называют равноапостольными – царицу Елену и ее сына Константина.

Верующие обращались к святым Елене и Константину с просьбами даровать мир и благоденствие, молились о мудрости, здоровье, терпении.



