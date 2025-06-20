Какой церковный праздник 20 июня: что можно и нельзя делать в этот день

20 июня по новому календарю православной церкви Украины чествуют Мефодия, священномученика и епископа Патарского. В народе с этой датой связаны приметы, запреты и традиции, которые, как верили наши предки, помогают привлечь в жизнь добро.

Приметы 20 июня. Фото: из открытых источников

Обращаясь с молитвами к святому Мефодию верующие просят исцеления от болезней и помощи в семейных делах.

В народе день именуют Мефодий Перепелятник, так как в былые времена в это время обычно шли охотиться на перепелов. В эту дату можно собирать и заготавливать лекарственные травы. Считается, что именно сейчас они обладают особой силой. Существует поверье: если сегодня покормить бездомное животное, то добро вернется добром, а финансовые трудности обойдут стороной.

При этом есть несколько запретов в этот день: не советуют ссориться с близкими – это может затянуться надолго; не стоит отправляться в дальние поездки; не рекомендуется выбрасывать и выносить из дома старые вещи.

Церковь, как и в другой день, призывает избегать ссор, грубости, нельзя завидовать, жадничать, отказывать в помощи, уныние – это тоже грех.

Приметы этого дня связаны с наблюдением за природой. Считается, что, если 20 июня идет дождь – будет идти еще 40 дней. Если слышен громкий птичий крик вечером или жаба скачет по траве – жди сильного ливня. Паук плетет крупную паутину — обещает сухую и ясную погоду.

Существует и особая примета: считается, что если сегодня увидеть белого перепела, то это к большому счастью.

Читайте также на портале "Комментарии" — 19 июня в новом православном календаре чествовали святого апостола Иуду, который был братом по плоти Иисуса Христа, так как Иуда был сыном от первого брака Иосифа Обручника, супруга Девы Марии.

При этом священнослужители уточняют, что святого апостола не следует путать с Иудой Искариотом – тем, кто предал Иисуса. Святой Иуда всегда был верен своему брату Иисусу, а после его Вознесения отправился с проповедями в Иудею, Самарию, Галилею, Идумею и на Аравийский полуостров.



