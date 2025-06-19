Деньги потекут в дом рекой: что важно сделать именно 19 июня

19 июня в новом православном календаре чествуют святого апостола Иуду, который был братом по плоти Иисуса Христа, так как Иуда был сыном от первого брака Иосифа Обручника, супруга Девы Марии.

Деньги. Фото: из открытых источников

При этом священнослужители уточняют, что святого апостола не следует путать с Иудой Искариотом – тем, кто предал Иисуса. Святой Иуда всегда был верен своему брату Иисусу, а после его Вознесения отправился с проповедями в Иудею, Самарию, Галилею, Идумею и на Аравийский полуостров. Погиб апостол, как и его брат – его распяли на кресте, это произошло в Армении.

До нашего времени дошло послание Иуды, где содержатся важные размышления о Святой Троице и воплощении Спасителя, ангелах и Страшном Суде.

Принято считать, что апостол Иуда покровительствует отчаявшимся людям, у него просят заступничества перед Богом, а также помощи, когда кажется, что надежды на то, что дела пойдут успешно уже не осталось.

В народе день получил прозвище Зосима Пчельник — в честь мученика Зосимы, которого также вспоминают сегодня в церкви. Считается, что именно с этого времени пчелы начинают активно носить мед, и традиция дня и поверья связаны с пчеловодством.

Согласно народной мудрости, все, что начато в этот день, будет иметь успех. Если у вас есть долги, то их лучше отдать именно 19 июня — если вернуть даже небольшую часть, то деньги потекут в дом рекой.

Церковь, как и всегда, напоминает — сегодня, как и в любой другой день, избегайте конфликтов, обид, зависти и уныния, не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.

Среди народных запретов: нельзя ссориться с близкими, брать в долг деньги и продавать мед. Пасечникам строго запрещается пересчитывать пчел или как-то вмешиваться в их труд — это может привести к болезням или гибели насекомых.

Наблюдая за пчелами 19 июня, можно предсказать погоду: пчелы с самого утра собирают мед — к солнечному и теплому дню; эти насекомые вялые — на улице похолодает, а если и вовсе не покидают ульи — жди дождя; пчелы злятся — будет засуха.

По поверью, 19 июня пчелы жалят только тех, кто нечист на руку или имеет злые намерения.

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