Какой церковный праздник 18 июня: что нужно сделать, чтобы удача не покидала весь год

18 июня в новом календаре украинской церкви – это день памяти трех мучеников, Леонтия, Ипатия и Феодула. В народе – Ярилин день.

Приметы 18 июня. Фото: из открытых источников

Мученики Леонтий, Ипатий и Феодул считаются покровителями военных, что особенно важно в нынешнее непростое время для Украины, когда именно ее защитники выступают гарантией суверенитета и свободы. В этот день святым молятся о защите, помощи в трудное время и благополучии всех, кто сегодня стоит на службе и защите Украины.

В народном календаре 18 июня день известен как Ярилин, в честь древнего бога солнца Ярилы. С приходом христианства у этого дня появилось некое иное значение: согласно поверьям, в разгар лета святые соперничают в силе с языческим божеством.

В народе принято считать, что в этот день солнце "замирает" и становится особенно ярким – наступает самое жаркое время. Люди верили, что на земле образуются особые "дыры", через которые можно увидеть другой конец света и даже потусторонний мир.

По традиции, в Ярилин день принято заниматься уборкой в доме, накрывать стол для гостей. Говорят, если день провести весело, то весь год будет благополучным, а деньги и удача будут идти по пятам. Также считается, что все, что делается в Ярилин день, "обречено" на удачу.

Особым свойством обладает ярилина роса — в народе верят, что если по ней пройтись, то прибавится силы и красоты, а незрячему она может вернуть зрение.

Как и в другие дни церковь 18 июня предостерегает от ссор, обид, зависти и хвастовства. Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам жаловаться на судьбу сегодня или пить алкоголь — навлечь беду. Также запрещено драться, ругаться, давать пустые обещания — это к потерям и болезням.

18 июня наблюдают за погодой, чтобы понять, какой она будет в дальнейшем, а также каким будет урожай: утром выпала роса — жди щедрый урожай; туман с раннего утра — к жаркому дню, розовый или золотистый закат — к ясной погоде; вечерняя радуга — погода скоро улучшится; пауки плетут паутину — хорошая погода установится надолго.

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