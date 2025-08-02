Какой церковный праздник 2 августа: что категорически запрещено в этот день

2 августа по новому православному календарю вспоминают первомученика Стефана, который один из первых пострадал за веру.

Приметы 2 августа. Фото: из открытых источников

Первомученика Стефана считают символом стойкости и верности вере. В молитвах к святому просят прощения, духовного исцеления, а также защиты в тяжелые времена и помощи. Стефана называют покровителем животных, особенно лошадей.

В народе по обычаю 2 августа собирают лекарственные травы — мяту, ромашку, пижму, клевер, из которых плетут так называемый "Степанов венок" и хранят его в доме как оберег. По поверью, настой из этих трав также помогает при болезнях.

Сам день прозвали Степаном-сеновалом – обычно в это время заканчивается сенокос. 2 августа советуют посвятить дому и семье.

В эту дату, как и в любую другую, церковь выступает категорически против того, чтобы предаваться злости, зависти, жадности, сквернословить, ругаться и мстить. Осуждаются уныние и отказ в помощи.

Продолжается Успенский пост, поэтому под запретом шумные гулянья, те, кто постится, не едят скоромную пищу. Пост продлится до Успения Пресвятой Богородицы.

По народным поверьям сегодня не следует работать в огороде и саду, считается плохой приметой брать или давать деньги в долг — это к финансовым потерям.

По приметам сегодняшнего дня вычисляют, как будет погода в августе и сентябре. Так, если сегодня идет дождь – весь месяц будет дождить, но зато картошка будет на славу. Если сегодня утро сухое – шесть недель будет засуха. Если же день сегодня солнечный – жди теплый сентябрь. Паук плетет мелкую паутину – разыграется сильный ветер.

В народе издавна считается, что с этого времени лето начинает сдавать позиции осени.

Читайте также на портале "Комментарии" — 1 августа православные по новому церковному календарю отмечали Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. В народе этот праздник известный, как Медовый Спас. Вчера же начался Успенский пост.



