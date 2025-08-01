Большой церковный праздник: что сделать, чтобы привлечь счастье и удачу

1 августа православные по новому церковному календарю отмечают Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, известный как Медовый Спас. Сегодня же начинается Успенский пост.

Медовый Спас и Маковей. Фото: из открытых источников

Согласно традиции, в этот день верующие с медом, водой, маком и первыми плодами нового урожая посещают богослужения в храмах.

Также с древности в этот день освящают водоемы и колодцы, устраивают крестные ходы к источникам — отсюда название Спас на воде, или Мокрый Спас. Он первый из трех Спасов, поэтому это также и Первый Спас (за ним идут Яблочный Спас (6/19 августа) и Ореховый (16/29 августа).

На праздничный стол в Медовый Спас подают исключительно постные блюда, а перед трапезой благодарят Бога за дары и обязательно съедают ложечку меда.

Особое место в этот день занимает букет "маковейчик" — собранный из коробочек мака и 17 трав и цветов (полыни, пшеницы, мяты, володушки, подсолнуха и других). Букет также букет святят в храме, а затем хранят дома — за иконами или у входа, как оберег от зла.

Также на Медовый Спас готовят выпечку с маком и медом — ею обязательно угощают тех, кто нуждается в помощи, чтобы весь год в доме было изобилие и добро.

В праздник священнослужители выступают против сквернословия, злобы, зависти, жадности, мести. Нежелательны ссоры, обиды, отчаяние и раздражение. Следует отказаться от любых негативных эмоций и поступков.

По приметам в этот день также нельзя устраивать шумные застолья и веселья, распивать алкоголь, есть скоромную пищу, заниматься тяжелым физическим трудом, делать уборку и отказывать в помощи нуждающимся — это к потерям в будущем. Работать сегодня могут только пасечники, которые собирают свежий мед и угощают им других.

По приметам на Медовый Спас можно узнать о погоде осенью и зимой. Если дождь с утра – жди холодную осень. День жаркий – будет тепло до самой зимы. Сильный ветер 1 августа – к снежной и морозной зиме, а если стоит тихая и ясная погода – осень будет сухой и затяжной. Пасмурно на улице – зима будет долгой и суровой.

По приметам съесть сегодня ложечку меда – обязательное дело, что сулит добро и благополучие.

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