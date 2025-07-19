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Какой церковный праздник 19 июля: почему его в народе считают особым

Хорошей приметой дня считается приютить приблудившегося кота - его считают вестником счастья и удачи

19 июля 2025, 06:55
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Кравцев Сергей

19 июля согласно новому календарю украинской церкви вспоминают преподобную Макрину – сестру святителя Василия Великого. В народе этот день считался особым, с ним связано много примет и традиций.

Какой церковный праздник 19 июля: почему его в народе считают особым

Приметы 19 июля. Фото: из открытых источников

К преподобной Макрине верующие обращаются с молитвами о здоровье для себя и близких, просят о мире, благополучии, счастливой семейной жизни и помощи в воспитании детей.

В народе день прозвали Мокрины и связывали его с дождями и грозами, которые часто начинались именно с этого времени. По традиции сегодня хорошо заниматься домашними делами: делать уборку, стирать, гладить, мыть окна. Также в этот день, если нет дождя, можно идти собирать ягоды, грибы и целебные травы.

Хорошей приметой дня считается приютить приблудившегося кота — его считают вестником счастья и удачи. И наоборот: если кто-то прогонит животное, то рискует лишиться благополучия, достатка и гармонии в семье. 

Говорят, что тот, кто сегодня случайно попадет под дождь, будет здоров целый год.

В этот день церковь призывает избегать ругани и сквернословия, не следует ссориться, завидовать, жадничать, сплетничать, мстить и унывать. Нельзя отказывать в помощи ни человеку, ни животному.

По народным приметам сегодня запрещено употреблять алкоголь — по поверью, в этот день его "наливает" нечистая сила, поэтому может привести к пагубной привычке. Не рекомендуется солить огурцы и квасить капусту — не будут стоять.

Так повелось, что наши предки именно по погоде на Мокрину судили об осени и будущем урожае. Так, если сегодня день ясный и сухой – еще 6 недель будет без дождей. Если пасмурно и сыро – полтора месяца будет ненастье. Какой день сегодня, такой и осень будет: солнечно — к долгому бабьему лету, дождливо — к сырой и прохладной погоде. С утра тепло и день без осадков – к богатому урожаю.

Также говорят, что сон, приснившийся в ночь на 19 июля, считается вещим и предвещает удачу.

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