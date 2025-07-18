Какой церковный праздник 18 июля: главные приметы и запреты дня

18 июля в украинской церкви по новому стилю вспоминают Иоанна Многострадального из Киево-Печерской Лавры.

Приметы 18 июля. Фото: из открытых источников

Преподобный Иоанн Многострадальный был монахом Киево-Печерской Лавры в XII веке. Прославился он своим подвигом в борьбе с плотскими искушениями. Почти 30 лет Иоанн пробыл в затворе, соблюдал строгий пост и носил тяжелые вериги.

Однажды, чтобы победить плотскую страсть, Иоанн на время Великого поста закопал себя по грудь в землю в пещере. Сатана, который явился ему, пытался запугать святого — к Иоанну явился огненный змей, угрожающий проглотить его. Но накануне Пасхи по молитвам Иоанна страшное видения поразила молния, а страсть окончательно отступила.

Господь даровал преподобному особую благодать — он стал помогать людям в борьбе с такими же искушениями. Умер святой в 1160 году, его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Преподобному Иоанну Многострадальному верующие воссылают молитвы об избавлении от блудной похоти.

В народе день прозвали Емельянов или Омельянов – в честь мученика Емельяна. Одна из главных традиций 18 июля — следует хорошо выкупаться, считается, что так можно запастись энергией и здоровьем на год вперед. Сегодня также заготавливают грибы и лесные ягоды.

Традиционно церковь, как и в любой другой день, предостерегает от ссор, сквернословия, зависти, жадности. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

По народным поверьям 18 июля нежелательно брать деньги в долг или отдавать старые долги – это к новым финансовым проблемам. Лениться в этот день также нельзя.

Если говорить о приметах дня, то они говорят о таком: какая погода сегодня — такой же и осень будет; день жаркий – декабрь будет холодным; мухи кусаются — к дождю; на березе листья пожелтели вверху — осень наступит рано, если снизу – будет поздней и теплой.

Считается, что с этого дня уходит летняя жара и уступает место более прохладным дням.

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