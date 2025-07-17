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Церковный праздник 17 июля: от каких дел сегодня нужно отказаться, кого поздравить с именинами

По приметам дня можно узнать, какую ожидать осень и какой будет зима

17 июля 2025, 06:30
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Кравцев Сергей

17 июля верующие чтят память великомученицы Марины Антиохийской – одной из самых почитаемых святых в этот летний день.

Церковный праздник 17 июля: от каких дел сегодня нужно отказаться, кого поздравить с именинами

Приметы 17 июля. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются к святой Марине с молитвами о защите дома и семьи от болезней. Считается, что великомученица способна отвести беды и несчастья, защитить посевы от непогоды, огня, вредителей и сохранить достаток в доме.

В народе этот день называли Маринин день или Марина Огненная, из-за грозы и молний, что обычно бывают сегодня. Считается, что молнии и грозовые дожди связаны с древней легендой о Марине, дочери морского царя, променявшей стихию на жизнь на земле. С тех пор отец гневается на нее и по сей день в день ее памяти посылает на землю огненные стрелы. 

Согласно традициям, 17 июля принято делать генеральную уборку, а также отдавать ненужные вещи нуждающимся — чем больше отдашь, тем больше добра вернется. На стол в этот день ставят блюда из рыбы — уху, рыбные котлеты — верят, что это привлечет деньги и удачу в дом.

Традиционно церковь в этот день, как и в любой другой, сегодня призывает избегать сквернословия, ссор, зависти, сплетен и злобы. Нельзя унывать и отказывать в помощи.

По приметам, 17 июля не стоит браться за важные дела, принимать серьезные решения или совершать крупные покупки- все будет зазря. Не советуют в этот день обсуждать планы и хвастаться ими, а также давать деньги в долг. 

Наблюдать за грозой или за молнией сегодня — плохая примета, наоборот, следует закрыть окна, задернуть шторы. Нельзя во время бури выходить из дома, чтобы не навлечь беды. По этой причине день считается крайне опасным.

По приметам дня наши предки пытались узнать, какую ожидать осень и какой будет зима. Считается, что какая погода сегодня – такой же будет сентябрь. Если день выдался жарким – к холодной зиме. Если гремит 17 июля – к дождливой осени и морозной зиме. Если гроза – осень таже будет ненастной. 17 июля тепло и сухо – в сентябре будет погожая погода.

Если много чаек на воде в Маринин день, то впереди будут теплые дни.

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