Церковный праздник 16 июля: какие важные запреты сегодняшнего дня

16 июля по новому церковному стилю православные чтят память преподобного Иоанна Вишенского, известного украинского религиозного деятеля и афонского подвижника.

Приметы 16 июля. Фото: из открытых источников

К преподобному Иоанну Вишенскому обращаются с молитвами дать душевных сил и мудрости для решения сложных дел.

В народе день прозвали Финогеев — в честь мученика Афиногена, которого также вспоминают сегодня. Считается, что этот день нужно провести спокойно, в кругу семьи или близких людей. Традиционно продолжается жатва и сбор ржи.

Церковь напоминает, что сегодня, как и в любую другую дату, не стоит поддаваться гневу, ссорам, зависти, унынию, клевете и пустым сплетням.

Народные приметы советуют воздержаться от работы с острыми предметами. Лучше, если есть возможность, отказаться от работы топором, пилой, а также не советуют дома мыть полы, чтобы не "смыть" удачу. На работе не стоит просить повышения или прибавки — день для этого уж очень неблагоприятный.

Также на Финогея стараются не идти в лес — сегодня это опасно.

В этот день, как в другие дни наши предки внимательно наблюдали за погодой. Так, по приметам дня можно понять, какую ждать погоду в ближайшие дни, а также будет ли урожай. Так, если роса с утра держится до обеда – к жаре. Если ясный день выдался – к обильному урожаю. Дождь пошел — урожай будет плохо храниться. Если утренний туман – в лесу уродится много грибов. Если ботва овощей поникла — к долгим дождям.

Считается, что с Финогея жара идет на спад, а лето неторопливо, но уже начинает поворачивать к осени.

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