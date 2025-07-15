Церковный праздник 15 июля: что важно знать о дне Владимира

15 июля согласно новому календарю православной церкви чтят память святого равноапостольного князя Владимира, великого крестителя Руси. Верующие вспоминают князя как человека, сыгравшего определяющую роль в утверждении христианства и объединившего народ под одной верой.

Приметы 15 июля. Фото: из открытых источников

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира верующие обращаются с молитвами о крепкой вере, просят мира, защиты от врагов, помощи в решении важных дел и Божьей благодати. Также молятся об исцелении болезней, особенно глазных – по преданию князь едва не ослеп, но прозрел после крещения. Равноапостольный Владимир считается покровителем всех, кто носит это имя.

В народе день прозвали Владимира, а также Улита, в честь мученицы. В народе Улиту считают женской заступницей, поэтому хозяйкам в этот день позволяется больше отдыхать.

Согласно народным приметам, утром 15 июля полезно выпить натощак святой воды и окропить ею дом – это защитит жилище от зла и недобрых людей. Также сегодня — подходящий день, чтобы принять важное решение, избавиться от дурных мыслей или вредных привычек. Можно загадывать самые смелые желания.

Что касается запретов, то 15 июля призывают воздержаться от того, чтобы кардинально менять жизнь и принимать важные решения – начинания рискуют обернуться неудачей. Не рекомендуется затевать ремонт, также нежелательно делать крупные покупки — купленное не прослужит долго.

С давних времен верили, что в этот день особенно активны нечистые духи, поэтому всю работу старались отложить. Считается плохой приметой сегодня жать хлеб, нежелательно работать на огороде, наводить порядок в доме, употреблять алкоголь. Не стоит брать в руки острые предметы.

Церковь обращает внимание, что в этот день, как и всегда, не стоит ссориться, сплетничать, завидовать, желать зла, жадничать, а также унывать, отказывать в помощи просящим.

Конечно же наши предки на Владимира обращали внимание на погодные явления. Если с утра дождь – к солнечному дню. Если липа пожелтела уже – жди ранней осени. Вечерний туман – завтра жди дождь. Морковная ботва повисла – скоро пойдут дожди. Если жуки летают низко – впереди солнечные дни. Громко трещат кузнечики – установится сухая погода.

Замечено, что в этот день часто идет дождь. Но если стоит солнечная погода, то говорят: "На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит". Считается, что солнечные лучи сегодня обладают особой целительной силой.

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