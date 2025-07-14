Какой церковный праздник 14 июля: кого судьба отблагодарит подарком

14 июля по новому церковному календарю в Украинской православной церкви почитают благоверного Аскольда, первомученика Киевского.

Приметы 14 июля. Фото: из открытых источников

В этот день верующие молятся об очищении души и мыслей от всего нехорошего, просят наставления на праведный путь и помощи в преодолении мирских соблазнов и искушений. Считается, что молитва святому Стефану Чудотворцу может помочь исполнить заветное желание и исцелить от тяжких болезней.

В народе день прозвали Стефан Чудотворец, Акила Соломенный и Дозоры. В разгар полевых работ в старину часто страдали от болей в спине и головной боли. Женщины, чтобы облегчить боль и снять усталость, плели соломенные венки и пояса – чтобы вернуть силы. Отсюда пошло и название дня – Соломенный.

Дозоры день прозвали из-за июльской погоды — жару часто сменяли грозы и ливни. Чтобы уберечь поля от стихии, выставляли дозорных, которые звали на помощь односельчан в случае беды.

По традиции в этот день собирают грибы и лекарственные травы, которые, по поверьям, обладают особой силой и необычным вкусом.

Считается, что 14 июля нужно совершить хотя бы одно доброе дело – тогда судьба обязательно отблагодарит подарком.

Церковь в этот день, как, впрочем, и другой день, призывает избегать сквернословия, злобы, сплетен и зависти, лени. Отказывать в помощь просящему тоже нельзя.

Народные приметы запрещают выбрасывать остатки еды — это к бедности, чтобы не остаться с пустым кошельком, не стоит поднимать и найденные на дороге деньги.

По приметам на Дозоры прогнозируют, какой будет погода и осень. Если на рассвете солнце в тучах – днем может пойти дождь. Если гром глухой – к короткому дождю, сильный – к затяжному ливню. Если стоит ясная и сухая погода – осень будет теплой, а, если день дождливый – холодной и короткой. Увидели спокойных чаек на воде – день будет солнечным. Говорят, что, если в этот день пойдет дождь, то еще неделю будет лить, зато после будет много грибов.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 13 июля: какие три вещи не рекомендовалось делать.



