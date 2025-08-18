Какой церковный праздник 18 августа: что нужно сделать, чтобы защитить дом от нечистой силы

18 августа по новому церковному стилю в православной церкви чтут святых мучеников Флора и Лавра, а также вспоминают чудотворный образ Божией Матери "Всецарица".

Приметы 18 августа. Фото: из открытых источников

В молитвах перед чудотворной иконой "Всецарица" верующие просят исцеления от тяжких недугов и зависимостей. Святых Флора и Лавра почитают как покровителей домашней скотины, особенно лошадей, поэтому им молятся о здоровье домашних животных.

В народе день прозвали Лошадиный праздник, Флор и Лавр. В старину в этот день не запрягали лошадей, а мыли их у водоемов, расчесывали гривы, кормили досыта. Часто коней приводили к церкви, где священник окроплял их святой водой.

Также сегодня – день отдыха после завершения полевых работ. В эту дату принято собирать полынь: ее следует принести домой и положить в укромное место – такой букет будет охранять вас и вашу семью от нечистой силы, бед и плохих людей.

Священнослужители напоминают верующим, что в этот день, как и в любой другой, недопустимы злость, зависть, ругань, сплетни, жадность. Нельзя мстить, отчаиваться и отказывать в помощи.

Существуют и народные предостережения: запрещается распускать сплетни — вернутся бумерангом; нельзя лениться; не стоит носить темную одежду — "притягивает" беды. Также в этот день нельзя привлекать к работе лошадей.

По приметам дня можно судить об осени и погоде на ближайшее время. Если день ясный и погожий – жди в скором времени ненастье. Если облака низко плывут – к затяжным дождям. Жара стоит – сентябрь будет дождливым. Тонкие корни у полыни — будущий год может быть неурожайным.

Считается, что в этот день трава "говорит" — если прислушаться в тишине на лугу, можно услышать её "пророчества". Также считается, что с 18 августа можно ожидать первые заморозки.

