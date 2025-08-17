Церковный праздник 17 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

17 августа христиане чтят память святого мученика Мирона – священнослужителя, более 1700 лет назад отдавшего жизнь за свою веру. В народе этот день также называется Днем Мирона или Вдовьей помощью. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

17 августа день святого Мирона. Фото из открытых источников

Церковный праздник 17 августа

Святой Мирон жил в 3 веке и служил священником в Ахайе (современная Греция). Он отличался кротостью, милосердием и готовностью защищать свою паству. По преданию, во время празднования Рождества Христова в храм ворвался местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить христиан. Мирон не побоялся открыто ему в лицо заявить о его жестокости и беззаконии.

Эта смелость стоила ему жизни. Святого пытали, сдирали кожу железными гребнями, бросали в раскаленную печь, однако он оставался непоколебимым. В конце концов, после длительных мучений его казнили, отрубив голову мечом.

Этот церковный праздник напоминает о мужестве и силе веры святого Мирона и призывает к милосердию и добрым делам.

Что нельзя делать сегодня

В день памяти святого Мирона церковь призывает избегать греха и сохранять мир в семье. Традиционно существуют определенные запреты на сегодняшний день:

— не ссорьтесь и не конфликтуйте, особенно с родными;

— не оскорбляйте животных и не принуждайте их к тяжелой работе;

- не отказывайте в помощи нуждающимся.

Также следует избегать мата, сплетен и завистей. Вместо этого день лучше провести в покое и добрых делах.

Именины 17 августа

Сегодня празднуют именины: Мирон, Евдокия, Максим, Алексей, Иван, Дмитрий, Павел, Ульяна, Анна, Мария.

