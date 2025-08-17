logo

Церковный праздник 17 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня
НОВОСТИ

Церковный праздник 17 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

17 августа чтят память святого мученика Мирона. Что категорически нельзя делать в этот день по церковным и народным традициям.

17 августа 2025, 06:30
17 августа христиане чтят память святого мученика Мирона – священнослужителя, более 1700 лет назад отдавшего жизнь за свою веру. В народе этот день также называется Днем Мирона или Вдовьей помощью. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 17 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

17 августа день святого Мирона. Фото из открытых источников

Церковный праздник 17 августа

Святой Мирон жил в 3 веке и служил священником в Ахайе (современная Греция). Он отличался кротостью, милосердием и готовностью защищать свою паству. По преданию, во время празднования Рождества Христова в храм ворвался местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить христиан. Мирон не побоялся открыто ему в лицо заявить о его жестокости и беззаконии.

Эта смелость стоила ему жизни. Святого пытали, сдирали кожу железными гребнями, бросали в раскаленную печь, однако он оставался непоколебимым. В конце концов, после длительных мучений его казнили, отрубив голову мечом.

Этот церковный праздник напоминает о мужестве и силе веры святого Мирона и призывает к милосердию и добрым делам.

Что нельзя делать сегодня

В день памяти святого Мирона церковь призывает избегать греха и сохранять мир в семье. Традиционно существуют определенные запреты на сегодняшний день:

  • — не ссорьтесь и не конфликтуйте, особенно с родными;
  • — не оскорбляйте животных и не принуждайте их к тяжелой работе;
  • - не отказывайте в помощи нуждающимся.

Также следует избегать мата, сплетен и завистей. Вместо этого день лучше провести в покое и добрых делах.

Именины 17 августа

Сегодня празднуют именины: Мирон, Евдокия, Максим, Алексей, Иван, Дмитрий, Павел, Ульяна, Анна, Мария.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иисус родился не 25 декабря, как считают в христианстве.

Также "Комментарии" писали о церковном календаре, который показывает полный список церковных праздников на август 2025 года.



