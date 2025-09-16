Какой церковный праздник 16 сентября: важный обряд, чтобы быть здоровым и с деньгами

16 сентября согласно новому календарю Православной церкви Украины чтят святую великомученицу Евфимию Всехвальную, почитаемую Божью угодницу. День имеет свои обычаи, приметы и наполнен духовным смыслом.

Приметы 16 сентября. Фото: из открытых источников

В молитвах к святой Евфимии верующие обращаются с просьбами об исцелении от зубной боли, болезней глаз и о помощи во время засухи.

В народе день прозвали Евфимия Птичья костка, а также Людмилин день, с ним связано множество традиций и поверий. К примеру, в эту дату принято заниматься заготовками: квасить капусту, солить грибы, сушить поздние ягоды и варить из них варенье. Говорят, что именно сегодня квашеная капуста получается особенно вкусной.

Еще одна важная традиция дня – хорошо выкупаться или попариться в бане. Согласно примете, тогда будешь здоров и с деньгами до конца года. Интересное название дня — "Птичья костка" — объясняют тем, что в этот день в старину охотились на птицу или готовили блюда из домашней птицы и по ее косточкам гадали о будущей зиме: жирная кость — к суровым морозам, тонкая — к мягкой зиме и ранней весне.

Священнослужители в этот день призывают не ссориться, отказаться от сплетен, сквернословия, зависти и жадности. Важно помочь тому, кто просит о помощи.

В народе в Людмилин день есть свои запреты: нельзя лениться и начинать новое дело, не советуют отправляться в дальнюю дорогу или переезжать, а также лучше воздержаться от денежных трат.

По приметам дня судят, какой будет осень и зима. Если листья пожелтели, но не опали — к затяжной осени. Перелетные птицы еще не улетели — к сухой и долгой осени. Если гром гремит — снега зимой будет совсем мало. Белка начала линять сверху вниз — жди зимой много оттепелей.

Также считается, если день выдался теплым и сухим — зима будет поздней и без сильных морозов.

