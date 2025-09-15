Какой церковный праздник 15 сентября: для чего благоприятный этот день

15 сентября Православная церковь Украины по новому календарю чтит память святого великомученика Никиты Готфского.

Приметы 15 сентября. Фото: из открытых источников

К святому Никите Готфскому обращаются с просьбами защитить в бедах, от врагов и обидчиков, а также об избавлении от злых людей и невидимых напастей. Считается, что в этот день особенно важно делать добрые дела, пусть они будут даже самыми простыми: можно подать милостыню, помочь ближнему, покормить бездомных животных.

В народной традиции день прозвали Никита-гусятник и по обычаю сегодня готовят птицу. Считается, что это день благоприятен для новых начинаний, отдыха и заботы о себе, отказа от вредных привычек.

Церковь в этот день, как и в любой другой, категорически против ссор, сквернословия, зависти, злобы и осуждения. Отказывать просящим о помощи — большой грех.

По народным поверьям, на Никиту Гусятника не следует: делать уборку в доме; выносить вещи на улицу или что-то одалживать соседям — это к убыткам; хвастаться успехами, богатством или красотой — чтобы не потерять все; играть свадьбу – такой союз не будет крепким.

Но вот познакомить родителей жениха и невесты в этот день можно. Как уже говорили, на Никиту не стоит отказывать в милостыне и помощи: святой заступается за тех, кто делится и помогает другим.

Издавна по приметам сегодняшнего дня наши предки внимательно наблюдали за погодой, чтобы понять, какой будет зима, а по некоторым можно даже предсказать следующее лето. Если ясная погода сегодня, то завтра будет ветрено. Дождь пошел — к поздней и сырой весне. Много муравейников — зима будет суровой. Ветер холодный дует — к теплому лету. Гуси летят высоко – возможны наводнения зимой.

Главная примета дня: если сегодня тепло и сухо, то зима будет холодной и снежной.

