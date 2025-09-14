Большой церковный праздник 14 сентября: три суровых запрета в этот день

14 сентября христиане отмечают один из 12 великих церковных праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник имеет особое значение для верующих и сопровождается строгими традициями и ограничениями. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 14 сентября - Воздвижение Креста Господня

Церковный праздник 14 сентября

Воздвижение Креста Господня установлено в память об обретении того самого Креста, на котором был распят Иисус Христос. Термин "воздвижение" означает "возвышение", то есть обряд прославы святыни. Еще в средневековье этот праздник был приравнен к Страстной Пятнице, когда произошла казнь Спасителя. Этот день напоминает о жертвенности Христа и силе веры.

С 2023 года украинцы отмечают Воздвижение вместе с церквями западного обряда, то есть по новому юлианскому календарю 14 сентября, а раньше праздновали 27 сентября.

В этот день верующие соблюдают строгий пост. Он призван не только ограничить человека в пище, но и помочь сконцентрироваться на молитве и духовном очищении. Пост считается путем преодоления гнева, зависти и лжи. Те, кто не может полностью отказаться от еды, в частности, беременные или больные, могут выбрать частичный пост.

Что нельзя делать сегодня

Традиционно 14 сентября действуют строгие запреты на тяжелый физический труд, уборку, рукоделие, а также на работу в огороде, посадку семян или мытье окон. Кроме того, сегодня нельзя делать:

— употреблять мясные продукты – верующие соблюдают пост

— громко веселиться или устраивать празднование

— ходить в лес – за народными верованиями, именно в этот день "змеи идут в норы", и встреча с ними считалась опасной

Именины 14 сентября

Сегодня именины празднуют: Иоанн, Николай, Иван, Калистрат, Дария, Марта, Мелетий, Марфа, Никита, Семен.

