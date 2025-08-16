Какой церковный праздник 16 августа: что важно сделать, чтобы следующий год был счастливым

16 августа в новом календаре Православной церкви Украины значится – Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, известное в народе как Ореховый Спас. Этот день имеет множеством традиций и примет.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

На праздник Перенесения Нерукотворного Образа Спасителя верующие идут в церковь, где проходят богослужения. В молитвах к Господу просят крепкого, как ореховая скорлупа, здоровья, благополучия, благодарят за урожай. Женщины молятся Божией Матери о прибавлении молока, легких родах и защите семьи, просят исцеления от недугов. Также в этот день принято освящать в церкви плоды нового урожая, овощи, фрукты, выпечку и орехи.

Отсюда пошло народное название дня — Ореховый Спас, а еще Третий, Холщовой или Хлебный Спас — в это время как раз завершается уборка хлеба. На праздничный стол ставят много разнообразных блюд — чтобы следующий год был урожайным. Ранее мы рассказывали, что святят на Ореховый Спас в церкви.

Существует поверье, чем больше гостей в этот день соберется за столом, тем счастливее будет следующий год. Согласно приметам, часть угощений сегодня следует раздать нуждающимся.

В этот праздник, как и в любой другой день, Церковь призывает воздерживаться от злости, ругани, клеветы, нельзя завидовать, жадничать, мстить и отчаиваться, обижать людей, животных, отказывать в помощи нуждающимся.

При этом важно понимать, что запрета на работу в этот день нет, ведь это горячая пора сбора урожая, но чрезмерно тяжелого физического труда все же лучше избегать. Есть и другие запреты, хотя они не такие строгие, как на два предыдущих Спаса: не нужно оставаться в одиночестве; нельзя стричь ногти и волосы — потеряешь удачу; не советуют отказывать в помощи — это к бедности; запрещено лениться — это к черной полосе в жизни.

Также нельзя проявлять неуважение к хлебу — все нужно съедать до последней крошки, иначе в семье начнутся финансовые трудности.

