Большой церковный праздник 15 августа: что важно успеть женщинам

Считается, что женщинам в Успение прощаются все грехи за прошедший год, но для этого нужно искренне покаяться и помолиться

15 августа 2025, 06:25
15 августа в новом церковном календаре один из двенадцати великих праздников – Успение Пресвятой Богородицы, который символизирует завершение земного пути Божией Матери. В этот же день Церковь чтит икону Успения Божией Матери Киево-Печерской, которая считается чудотворной и почитается верующими как заступница и защитница.

Большой церковный праздник 15 августа: что важно успеть женщинам

Успение Пресвятой Богородицы. Фото: из открытых источников

В праздник Успения принято идти в храм или же можно помолиться Богородице дома – у Божией Матери просят здоровья, благополучия, исцеления от душевных и телесных недугов. 

Считается, что женщинам в Успение прощаются все грехи за прошедший год, но для этого нужно искренне покаяться и помолиться. Особым почитанием в этот день пользуется икона Успения – перед ней обращаются к Божией Матери с любыми просьбами, просят избавить от пагубных привычек и дурных мыслей. В храмах в это праздник проходят праздничные литургии, священнослужители облачаются в голубые одежды — это цвет Богородицы. 

В народе праздник называют Первая Пречистая – всего их три: Первая – 15 (28) августа, Вторая – 7 (21) сентября, Третья – 1 (14) октября.

Праздник Первой Пречистой связывают с окончанием летних полевых работ. После окончания Успенского поста устраивают богатые застолья и помогают нуждающимся — этот день особенно благоприятен для милосердия. Также с Успения начинается свадебная пора, а сватовство в этот день считается доброй приметой.

Священнослужители в день Успения Пресвятой Богородицы призывает хранить мир в душе. Под строгим запретом ссоры, злость, сплетни, клевета, зависть, месть и отчаяние. 

В народе верят, что словесные перепалки в этот день могут обернуться тяжелыми конфликтами. Не следует в этот день суетиться, шуметь, пользоваться острыми предметами без особой нужды.

Особый запрет касается женской работы — 15 августа нельзя убирать, стирать, готовить или заниматься рукоделием, не рекомендуется в этот день и стричь волосы — говорят, так можно "укоротить" жизнь.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 14 августа: три ключевых запрета этого дня.




