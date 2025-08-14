Какой церковный праздник 14 августа: три ключевых запрета этого дня

14 августа по новому православному календарю верующие вспоминают перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, а также отмечают предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. В этот день проходит подготовка к одному из главных Богородичных праздников.

В молитвах к Феодосию Печерскому обращаются с просьбами о душевном и телесном здоровье, избавлении от бед и скорбей, помощи в житейских делах. Пророка Михея, память которого также совершается сегодня, считают покровителем дома, просят помощи в строительстве и защиты жилища, а также заступничества для вдов и сирот. В этот день принято чествовать каменщиков — мастеров, возводивших дома, храмы и крепости.

В народе день прозвали Михей-тиховей, традиционно к этому времени завершали основную летнюю работу, а также старались помочь в таких делах пожилым людям, вдовам и сиротам. День считается благоприятным для сватовства, так как после поста начинается сезон свадеб. Одна из примет на Михея — незамужним девушкам в этот праздник советуют надеть обновку, чтобы скорее встретить жениха.

В этот день Церковь, как и в другие дни осуждает грубость, злость, клевету, сплетни, нельзя завидовать, жадничать, отказывать в помощи, отчаиваться. Накануне великого праздника верующим советуют соблюдать тишину, избегать ссор и не повышать голос.

Если говорить о народных запретах дня, то сегодня запрещены ссоры и крик – можно потерять мир и благополучие в доме. Не годится ходить в рваной и грязной одежде — говорят, можно отпугнуть удачу. Не рекомендуют давать и брать в долг, чтоб не потерять финансовое благополучие.

Также, как уже говорили, по народным поверьям в этот день не советуют выходить незамужним из дома без обновки, иначе можно остаться без жениха.

Наши предки по приметам дня пытались понять, какой будет погода в ближайшие дни, осенью и даже зимой. Если рассвет ярко-красный – жди дождя и ветра. День стоит погожий — осень будет сухой. Виден клин журавлей в небе — к ранней зиме и морозам.

Если в этот день началась сильная гроза, считай, что весь сентябрь будет с дождями.

