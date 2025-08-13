Какой церковный праздник 13 августа: у кого сегодня обязательно нужно попросить прощения

13 августа в новом православном календаре в Украине обозначен, как день памяти преподобного Максима Исповедника — великого подвижника и защитника веры. В этот день в церквях проходят богослужения, где вспоминают его духовный подвиг.

Преподобный Максим Исповедник считается покровителем студентов, богословов, проповедников. В молитвах к святому обращаются за помощью в учебе, просят укрепить в вере, спасти душу.

В народе день прозвали Максимов, а также Максим-исповедник. Считается, что сегодня следует попросить прощения и самому отпустить обиды, иначе будут лежать камнем на душе до самой смерти.

Одна из традиций 13 августа - в этот день следует обязательно сделать уборку в доме, а также закончить уборку в хозяйственных постройках, которую начали вчера, на Фотю-поветенного. Убирают в погребах, чуланах, амбарах и на чердаках, чтобы туда можно было складывать новый урожай. Для защиты дома от скверны проводят особый народный обряд: обходят жилище с иконой, а по углам раскладывают веточки чертополоха.

При этом сегодня, как и в другие дни, церковь порицает сквернословие, сплетни, клевету, зависть и жадность. Не допускается мстить, отчаиваться и отказывать в помощи, если есть возможность помочь.

Продолжается Успенский пост: постящиеся воздерживаются от продуктов животного происхождения, алкоголя и увеселений.

В этот день следует избегать ссор и конфликтов, особенно с родственниками, чтобы не накликать бедность и недуги. Не стоит вспоминать неприятные события прошлого, чтобы не вернуть обратно в жизнь негатив.

Согласно народным приметам, этот день может рассказать, какой будет осень и зима. Если сильный ветер разыгрался – к дождям в сентябре. Если погода тихая и безветренная – жди впереди затяжное ненастье. Береза пожелтела – скоро могут быть заморозки. Если 13 августа день жаркий сегодня – к морозной зиме, прохладный – к теплой.

Также считается, что, если к этому времени уже много грибов в лесу – в следующем году будет урожай хлеба.

