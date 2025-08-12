Какой церковный праздник 12 августа: что в этот день обязательно нужно сделать

12 августа в новом православном календаре — день памяти мучеников Фотия и Аникиты.

К святым Аниките и Фотию верующие обращаются с молитвами о здоровье для себя и близких, просят скорого выздоровления, защитить от бед, уберечь от семейных раздоров, потопов, пожаров, войны и междоусобиц. Также святых почитают как покровителей церковных учителей и миссионеров.

В народе день прозвали Фотя Поветенный. Сегодня принято наводить порядок в поветях – нежилых пристройках, где хранится корм для скота, лопаты, мотыги, грабли и другие земледельческие инструменты и разное хозяйственное добро. Также в этот день собирают облепиху.

Церковь сегодня не одобряет все, что вредит душе: сквернословие, клевету, злые помыслы, зависть, жадность, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи.

Так как продолжается Успенский пост, то постящиеся исключают из рациона мясо, рыбу и молочные продукты.

В народе день Фоти Поветенного стараются провести тихо и размеренно — без шумных застолий и громких песен. Не советуют в это время свататься: могу отказать или же будут трудности с подготовкой к свадьбе. Незамужним девушкам запрещается сегодня проходить мимо церкви, не зайдя внутрь: говорят, что тогда они долго не выйдут замуж.

Конечно же в этот день наши предки наблюдали за природой, составляя приметы. А по ним в этот день можно смело сделать прогноз погоды в ближайшее время, а также каким будет бабье лето. Так, если росы много с утра – ясная погода продержится неделю. Если пасмурно сегодня – бабье лето будет коротким. Если туман стоит над лесом – к дождю. Если теплая и ясная погода – жди урожая белых грибов.

Также наблюдают: если кошка долго умывается – быть теплу, а, если громко квакают лягушки – к дождю.

