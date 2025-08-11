Какой церковный праздник 11 августа: почему с этим днем связано много строгих запретов

11 августа в православной традиции вспоминают святых – преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, князя Острожского.

Приметы 11 августа. Фото: из открытых источников

В православии святых Феодора и Василия считают покровителями домашней живности, к ним обращаются с молитвами о здоровье скота, птицы и других животных. Святого князя Феодора просят о заступничестве, а также с молитвами обращаются те, кто хочет избавиться от нездоровой тяги к деньгам и богатству.

В народе день прозвали Федор-Василий и связывали с ним мистические поверья: якобы сегодня в лесу можно встретить белого коня, ищущего своего всадника, погибшего в неравном бою с татаро-монголами. Также на болотах и на кладбищах могут вспыхивать яркие огни — души воинов и утопленников, ищущие покоя.

Одна из традиций дня – забота о животных: их угощают, чистят, лечат, если есть необходимость, то забирают домой бездомных. Также в это время принято стричь овец.

До Успения Пресвятой Богородицы продолжается Успенский пост — тем, кто придерживается его, следует воздержаться от продуктов животного происхождения.

В этот день, как и в любой другой, священнослужители предостерегает от сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности, мести и отчаяния. Запрещено отказывать в помощи тем, кто просит.

С народными поверьями 11 августа связано много строгих запретов: нельзя устраивать шумных застолий и гуляний, иначе в дом придут болезни и нищета; не следует впускать в дом незнакомцев; запрещено ссориться с родственниками — мелкое недоразумение может перерасти в конфликт; нельзя переедать, чтобы не "проесть" достаток.

Но главный запрет дня – это полный отказ от алкоголя, говорят, что в этот день могут явиться души умерших родственников и наказать за пьянство. Опасным также сегодня считается идти на болота и кладбища — якобы именно в этот день открывается невидимый портал в потусторонний мир.

По погодным наблюдениям на Федора-Василия судят о грядущей осени и зиме. Так, если день выдался солнечный – сентябрь будет сухим. Если туман с утра над рекой – ближайшая неделя будет теплой. День безветренный – еще два-три дня будут ясные. Также замечают, если в лесу много орехов, но мало грибов — зимой будут сильные морозы.

