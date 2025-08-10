Церковный праздник 10 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

10 августа православные и греко-католики чтят память одного из самых почитаемых мучеников раннего христианства святого Лаврентия Римского. Этот праздник имеет глубокое историческое и духовное значение, переплетенный с народными приметами, легендами и обрядовыми запретами, которые верующие соблюдают многие столетия. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

10 августа церковный праздник день Лаврентия. Фото из открытых источников

Церковный праздник 10 августа

В народе Лаврентиев день также называют Праздником мельника и "днем Звездника" — из-за особого сияния звезд в ночь на 10 августа. Этот день традиционно считается благоприятным для добрых дел и опасен для тех, кто проявляет алчность или безразличие.

Святой Лаврентий служил диаконом при Папе Сиксте II в Риме во 2 веке, во время жестоких преследований христиан во время правления императора Валериана. Его обязанностью было распоряжаться материальными благами Церкви и раздавать милостыню бедным.

Когда император потребовал от него выдать церковные сокровища, Лаврентий привел к нему бедных и больных, сказав: "Вот подлинные сокровища Церкви". За такое неповиновение его подвергли казни, зажарив заживо на решетке. Легенда говорит, что даже в муках он шутил с палачами, демонстрируя невероятную силу духа.

Святого Лаврентия считают покровителем зрения и слепым помощником. В этот день молятся об исцелении глаз, о защите от бедности и силе духа во время испытаний.

Что нельзя делать 10 августа

В церковных и народных традициях этот день имеет несколько строгих запретов:

— Нельзя разжигать огонь и жечь костер — огонь в этот день символизирует мучения святого Лаврентия.

— огонь в этот день символизирует мучения святого Лаврентия. — Нельзя жарить и печь – еду готовят только путем варки.

– еду готовят только путем варки. — Нельзя отказывать в помощи и жадничать — по верованиям, скупой в этот день рискует потерять свое имущество или здоровье.

Именины 10 августа

По новому стилю 10 августа именины отмечают: Вячеслав, Афанасий, Роман, Лаврентий.

По старому стилю день ангела празднуют: Остап, Прохор, Елена, Илона, Юлиан, Ирина, Василий, Ефим, Серафим, Анастасия, Антонина, Арина.

