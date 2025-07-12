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Какой церковный праздник 12 июля: для кого в этот день существуют строгие запреты

В эту дату собирают и сушат целебные травы - знахари говорят, что именно сейчас они набирают наибольшую силу

12 июля 2025, 06:55
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Кравцев Сергей

12 июля в новом календаре украинской церкви вспоминают о подвигах двух мучеников — Феодора Варяга и его сына Иоанна. В народе день наполнен особым смыслом и приметами, связанными с летом и урожаем.

Какой церковный праздник 12 июля: для кого в этот день существуют строгие запреты

Приметы 12 июля. Фото: из открытых источников

К святому Феодору Киевскому верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, благочестии и исцелении недугов.

В народе этот день известен под красивым названием – Великие росы. В это время выпадает особенно много росы, которую называют целебной. Считается, что очень полезно пройтись по ней босиком и умыться, чтобы сохранить молодость, улучшить зрение и защититься от сглаза. Согласно приметам, роса 12 июля помогает прогнать болезни, укрепить здоровье и привлечь благополучие. 

Также в эту дату собирают и сушат целебные травы — знахари говорят, что именно сейчас они набирают наибольшую силу. День считается хорошим временем для примирения, честных сделок и любых добрых дел. Важно помочь нуждающемуся — хотя бы добрым словом или советом. 

Праздник имеет и свои строгие запреты. Не приветствуется сквернословие, ссоры, зависть и злость – все плохое возвращается в тройном размере. 

По народным приметам женщинам не рекомендуется заниматься тяжелой работой, ремонтом, шитьем и особенно плакать — чтобы не лить слезы весь год.

Издавна народ по приметам дня пытался узнать, каким будет остаток лета и урожай. Так, если 12 июля росы много с утра – к хорошему и солнечному дню, а оставшееся лето будет жарким. Если нет росы – к дождям и ненастью. Если стоит туман – к плохому урожаю. Пчелы громко жужжат – к жаркому августу. В лесу много грибов – скоро похолодает.

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