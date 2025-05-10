Какой церковный праздник 10 мая: что не стоит делать по народным приметам

10 мая в новом календаре украинской церкви — день памяти апостола Симона Зилота, одного из 12 самых близких учеников Христа, и святителя Симона Киево-Печерского, епископа Владимирского и Суздальского. В эту же дату почитают чудотворную Киево-Братскую икону Богородицы.

Приметы 10 мая. Фото из открытых источников

Христиане часто обращаются в молитвах Богородице, говорят, что она находится самая первая к Богу. Образ Киево-Братской Богородицы считается чудотворным, который стал известный благодаря многочисленным исцелениям и исполнениям прошений. У Божией Матери также просят защиты от нападения врагов.

В народе день 10 мая называют Симонов день — в честь святых Симонов. Апостола Симона считают покровителем супругов и семьи и обращаются к нему с просьбами наладить жизнь, уберечь от опасности мужей.

Также в этот день празднуют именины Матери Сырой Земли, когда нужно собирать целебные травы. Их приносят домой, раскладывают по углам и подвешивают над входной дверью — чтобы помогали справиться с болезнями и не пускали в дом недобрых людей. Также, согласно одной из примет, сегодня нужно походить по земле босиком — она прибавит сил человеку.

Строгих церковных запретов в этот день нет, но лениться, ругаться, желать зла, а также жадничать и завидовать нельзя.

По народным приметам сегодня не стоит беспокоить землю — копать, пахать, полоть и так далее.

Считается, что приметы Симонова дня могут рассказать, какими будут ближайшие дни и летний сезон. Если сегодня идет дождь – лето будет таким же. Кучевые облака на небе с утра – следующие два дня распогодится. Слышно пение птиц до рассвета – пойдет дождь. Считается, что сильный ветер в этот день принесет теплую погоду.

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