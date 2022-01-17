Как правильно молиться о здоровье: самая сильная молитва

Для человека, верящего в духовную жизнь, молитва – это особая форма разговора с Богом. И не важно, какие слова, где и когда вы произнесете. Важна вера и чистота души, с которой человек обращается. Ведь когда человек верит в Бога, то верит и в себя, ведь есть частью Всевышнего. А тогда ни одна болезнь или неурядица не будут иметь шанса перед волей человека.

Самая сильная молитва для здоровья. Фото из открытых источников

"Бог уважает и ценит не количество произнесенных молитв, их риторику, изысканность, мелодичность или логичность, Бог ценит искренность и открытость нашего сердца перед молитвой, готовность к разговору с Богом", — говорят в православной церкви.

Портал "Комментарии" публикует молитву, обладающую особым даром исцеления и поможет обрести утраченное здоровье для того, кто действительно верит. Читайте эти слова каждый день, оставаясь наедине со своими мыслями.

"Милостивый Боже и Отче! Исповедуюсь перед Тобой, стою перед Тобой и признаюсь, что я до сих пор не так шел своим путем, не так жил жизнь, Тобой мне дарованную. Я жил не во славу Твою, а для исполнения капризов плоти моей. Я жил больше для себя и мира, нежели для Тебя.

Поэтому признаюсь я ныне, что Ты за грехи мои посетил меня и привел эту болезнь, чтобы научить меня. Справедливо судишь Ты меня, Господи, и наказываешь меня, да не с миром нечестивым осужден буду. По этой болезни напоминаешь мне о моей смертности, и хочешь научить меня, что жизнь моя имеет предел и что мне предстоит уйти отсюда. Человек ходит, подобно призраку, и не знает, кому достанется все. Что ждать мне, Господи?

Прошу, от всех беззаконий моих избавь меня, Господи! Я признаю, что жизнь моя в руках Твоих: в книге Твоей все это написано, и дни начертаны, когда еще ни одного из них не было. Ничего не сокрыто от Тебя с тех пор, как я зародился в утробе матери моей. А так как воля Твоя ныне есть, чтобы я был болен, сделай так, чтобы я исполнил эту волю. Господи! Стрелы Твои пронзили меня, и рука Твоя тяготеет надо мною. Нет здравого места на теле моем от гнева Твоего, нет мира в костях моих от греха моего; потому что грехи мои покрыли голову мою, как тяжелое бремя. Сердце мое сильно бьется, оставила меня сила моя, и скорбь моя всегда со мной.

Боже! Сохрани душу мою от всех соблазнов. Да будет эта телесная болезнь исцелением для души моей, да исцелится через нее душа моя. Сохрани сердце и чувства мои. Покрой меня щитом Твоим от всех разожженных стрел дьявола. Ты знаешь, Господи, что я дело рук Твоих. Пожалей меня, Господи! Ты извлек меня из чрева, Ты успокоил меня у груди матери моей, Ты есть источник и Господь жизни моей, и власть должен снова взять над ней, когда захочешь. Итак, если есть на то воля Твоя, сотвори со мною подобное милосердие.

О небесный Доктор, Господи Иисусе Христе! Прими меня под покров Твой, облегчи все страдания мои и исцели меня руками Твоими." Аминь.

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