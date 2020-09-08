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Главная Новости Общество религия Израиль направит в Украину своих полицейских на подмогу украинским коллегам
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Израиль направит в Украину своих полицейских на подмогу украинским коллегам

Правительство Израиля подтвердило МИД Украины информацию о направления шести представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднование Рош ха-Шана в Умани

сегодня, 23:22
Автор:

Дмитрий Симоненко

Израиль направит в Украину своих полицейских на подмогу украинским коллегам во время празднования Рош-ха-Шана в Умани хасидами-паломниками. Об этом пишет заместитель главы МИД Украины Евгений Енин на странице в Facebook.

Израиль направит в Украину своих полицейских на подмогу украинским коллегам

Источник: warriors.fandom.com

"Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош ха-Шана в Умани, а сегодня правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления шести представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции Украины", – написал Енин.

Как известно, в этом году в Умани ждут до трех тысяч паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года. На данный момент в город прибыли около половины от ожидаемого колличества. Уже у шести паломников выявлен коронавирус.

Как ранее писал портал "Комментарии", в Умани откроют госпиталь для паломников, у которых диагностирован коронавирус, а для контактных с больными коронавирусной инфекцией лиц - изолятор. 


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