Язык
BTC/USD
10037.99
ETH/USD
336.42
LTC/USD
47.04
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Израиль направит в
Украину своих полицейских на подмогу украинским коллегам во время празднования
Рош-ха-Шана в Умани хасидами-паломниками. Об этом пишет заместитель главы МИД
Украины Евгений Енин на странице в Facebook.
Источник: warriors.fandom.com
"Вчера обсудили
вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош
ха-Шана в Умани, а сегодня правительство Израиля подтвердило МИД Украины
готовность направления шести представителей израильской полиции для оказания
помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в
Умани в ответ на запрос Национальной полиции Украины", – написал Енин.
Как известно, в этом году в Умани ждут до трех тысяч паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года. На данный момент в город прибыли около половины от ожидаемого колличества. Уже у шести паломников выявлен коронавирус.
Как ранее писал портал "Комментарии", в Умани откроют госпиталь для паломников, у которых диагностирован коронавирус, а для контактных с больными коронавирусной инфекцией лиц - изолятор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости