Израиль направит в Украину своих полицейских на подмогу украинским коллегам во время празднования Рош-ха-Шана в Умани хасидами-паломниками. Об этом пишет заместитель главы МИД Украины Евгений Енин на странице в Facebook.

Источник: warriors.fandom.com

"Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош ха-Шана в Умани, а сегодня правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления шести представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции Украины", – написал Енин.

Как известно, в этом году в Умани ждут до трех тысяч паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года. На данный момент в город прибыли около половины от ожидаемого колличества. Уже у шести паломников выявлен коронавирус.

Как ранее писал портал "Комментарии", в Умани откроют госпиталь для паломников, у которых диагностирован коронавирус, а для контактных с больными коронавирусной инфекцией лиц - изолятор.

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