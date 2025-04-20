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Искусственный интеллект показал "настоящее" лицо Иисуса

Искусственный интеллект воспроизвел изображение "настоящего" лица Иисуса из Туринской плащаницы.

сегодня, 07:00
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Slava Kot








С помощью искусственного интеллекта специалисты попытались реконструировать лицо человека, отразившееся на полотне Туринской плащаницы. По христианской традиции именно в эту ткань было завернуто тело Иисуса Христа после распятия.

Искусственный интеллект показал "настоящее" лицо Иисуса

Искусственный интеллект воспроизвел лицо Иисуса. Фото из открытых источников

Туринская плащаница – это льняное полотно длиной более 4 метров, которое хранится в итальянском городе Турин. Некоторые исследователи считают, что пятна на ткани образованы кровью и затем частично сформировали отпечатки тела Иисуса Христа. Эти отпечатки из Туринской плащаницы исследователи использовали как основу для искусственного интеллекта, создавшего изображения и видео предполагаемого лица Иисуса.

Реконструкция ИИ показывает молодого человека с мягким взглядом. На изображении у Иисуса светлая кожа, борода и прямые волосы.

Искусственный интеллект показал ”настоящее” лицо Иисуса - фото 2

Искусственный интеллект показал лицо Иисуса

Однако реконструкция лица вызвала дискуссии, ведь "новый" Иисус выглядит очень похожим на европейские представления о нем, которые не совпадают с историческими данными о внешности жителей региона Иудеи первого века нашей эры. Как отмечает исследовательница библейских и религиоведческих студий из Университета Шеффилда доктор Мередит Уоррен, Иисус, скорее всего, имел карие глаза, темную кожу и темные вьющиеся волосы, как большинство людей на территории современной Палестины или Израиля.

Идея белого Иисуса оказалась не только религиозным образом, но и следствием многовекового культурного влияния. Еще в 4 веке византийские художники начали изображать Христа как мужчину с длинными волосами и светлой бородой. Именно такой образ стал каноническим в западном мире. Позже, в колониальную эпоху, он распространился по всему миру, формируя представление о христианстве и самом Иисусе.

Уоррен считает, что самое реалистичное изображение лица Иисуса можно увидеть не на иконах, а на портретах египетских мумий, датируемых 1-2 веками нашей эры. Эти портреты изображают мужчин с характерными чертами тогдашнего населения Ближнего Востока и могут быть гораздо ближе к исторической правде.

Ранее портал "Комментарии", что ученые показали, как действительно выглядел Иисус. Он совсем не похож на то, что нарисовано на иконах.

Также "Комментарии" писали о том, была ли у Иисуса бабушка и как ее звали.



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