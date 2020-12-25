Христиане-католики отмечают Рождество Христово

Один из главных христианских праздников — Рождество Христово отмечают сегодня христиане-католики. Дата Рождества, которое отмечается по Григорианскому календарю, на две недели отличается от дня, в который Рождество Христово празднуют православные христиане. Так, во многих странах мира, в том числе и в Украине, католическое Рождество традиционно отмечают 25 декабря.

Главная месса, которую провел в Ватикане глава католической церкви Папа римский Франциск, началась в этом году раньше обычного. Из-за эпидемии коронавируса число присутствующих пришлось ограничить. Месса традиционно прошла в базилике Святого Петра.

В ходе службы понтифик отметил, что во время пандемии люди должны еще раз вспомнить о своем человеческом долге помогать нуждающимся, потому как сам Христос родился бедным изгоем.

“Сын Божий родился обездоленным, чтобы сказать нам, что каждый обездоленный — дитя Божье”, — сказал Франциск во время проповеди.

Не так давно день 25 декабря сделали в Украине выходным. Поскольку Рождество в этом году припало на пятницу, украинцы смогут отдохнуть три дня подряд.

Как сообщал портал "Комментарии", всего 12 месяцев назад Вифлеем, почитаемый как место рождения Иисуса, отмечал свой самый оживленный праздничный сезон за последние два десятилетия на фоне устойчивого снижения насилия в регионе, а также всплеска числа паломников и туристов. Но теперь отели, которые расширялись в 2019 году, закрыты ставнями, и многие торжества будут проходить в основном онлайн. Тем не менее, сознавая, что в это время года взоры всего мира устремлены на их город, власти Вифлеема говорят, что хотят быть маяком надежды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!