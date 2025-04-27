Эта давняя традиция на гробки оскверняет место захоронения родственников

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Ткачик Олеся
В воскресенье после Пасхи украинцы традиционно посещают кладбища, чтобы почтить память своих родных. Однако некоторые обычаи, в том числе оставление на могилах куличей, пасхальных яиц и других продуктов, не только лишние, но и противоречат христианским принципам. Об этом сообщает Волынская епархия ВЦУ.
Гробки
В частности, как объяснил иеромонах Марк Левкин, традиция покидать еду на могилах имеет дохристианское происхождение и мало связана с православной верой.
При этом священник заметил, что еда на кладбищах привлекает животных, которые ночью растягивают освященные продукты, чем оскверняют место захоронения.
Он также подчеркнул, что вместо оставления пищи на кладбище следует передать ее бедным и нуждающимся как проявление милосердия в память о усопших.
Священник добавил, что в воскресенье после Пасхи важно прийти на кладбище вместе с семьей, вспомнить умерших в молитве и разделить с ними радость воскресения Христова.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в этом году Ведущее воскресенье приходится на 27 апреля. В этот день христиане молятся за упокой душ умерших, посещают кладбища, ставят свечи и вспоминают отшедших в вечность родных.
По древним верованиям, в Пасху Бог отпускает души умерших на землю. В течение недели в домах ставят зажженные свечи и пасхальные яйца на окнах, чтобы души нашли дорогу домой. В воскресенье они возвращаются обратно на небеса, и родственники идут на кладбище, чтобы проститься. Верили, что дождь в этот день – это слезы души, которую не приняли в рай.
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