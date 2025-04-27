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Эта давняя традиция на гробки оскверняет место захоронения родственников

Священник рассказал, чего не стоит делать во время посещения кладбищ в воскресенье после Пасхи

сегодня, 08:10
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Ткачик Олеся

В воскресенье после Пасхи украинцы традиционно посещают кладбища, чтобы почтить память своих родных. Однако некоторые обычаи, в том числе оставление на могилах куличей, пасхальных яиц и других продуктов, не только лишние, но и противоречат христианским принципам. Об этом сообщает Волынская епархия ВЦУ.

Эта давняя традиция на гробки оскверняет место захоронения родственников

Гробки

В частности, как объяснил иеромонах Марк Левкин, традиция покидать еду на могилах имеет дохристианское происхождение и мало связана с православной верой.

При этом священник заметил, что еда на кладбищах привлекает животных, которые ночью растягивают освященные продукты, чем оскверняют место захоронения.

"Лучшее, что мы можем принести на могилы – это не еда и питье, а искренние молитвы за упокой души. Наши близкие не нуждаются в пище, потому что их там нет. Есть только наша память и наша обязанность содержать могилы в чистоте", – отметил иеромон.

Он также подчеркнул, что вместо оставления пищи на кладбище следует передать ее бедным и нуждающимся как проявление милосердия в память о усопших.

Священник добавил, что в воскресенье после Пасхи важно прийти на кладбище вместе с семьей, вспомнить умерших в молитве и разделить с ними радость воскресения Христова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в этом году Ведущее воскресенье приходится на 27 апреля. В этот день христиане молятся за упокой душ умерших, посещают кладбища, ставят свечи и вспоминают отшедших в вечность родных.

По древним верованиям, в Пасху Бог отпускает души умерших на землю. В течение недели в домах ставят зажженные свечи и пасхальные яйца на окнах, чтобы души нашли дорогу домой. В воскресенье они возвращаются обратно на небеса, и родственники идут на кладбище, чтобы проститься. Верили, что дождь в этот день – это слезы души, которую не приняли в рай.




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Источник: https://www.facebook.com/pravoslaviavolyni/posts/pfbid032K7zWH2r78Ms6NAGUr3AHx4m9SmHVetheonVUFvfhnP6BLcyxhbkRZc6FUjpwZDbl?rdid=8vq1Udf4cSvwsC73#
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