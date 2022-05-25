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Епифанов день: что категорически нельзя делать 25 мая

Христиане отмечают церковный праздник 25 мая в честь святого Епифания Кипрского, а в народе этот день называют Рябиновкой

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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В среду, 25 мая, церковь чтит память Епифания Кипрского, который является одним из ранних Отцов Церкви. Какие существуют традиции и запреты в этот день?

Епифанов день: что категорически нельзя делать 25 мая

Праздники 25 мая (фото из открытых источников)

Известно, что Епифаний прославился значительными обличениями ересей. Он получил хорошее образование, принял христианство, раздал свое наследство бедным людям и начал вести отшельническую жизнь. Когда он вернулся в Палестину, стал учиться у Аввы Илариона, ходил с проповедями, а потом переселился на Кипр, где стал эпископом и начал управлять церковью, которая отличалась благочестием и благотворительностью. Умер Епифаний во время морского путешествия. Церковные предания говорят, что однажды он воскресил умершего сына язычника.  Причислен к лику святых в Православной и Католической церквях. 

В народе 25 мая называют Рябиновкой, в честь одного из самых красивых деревьев наших предков. В этот день девушки приходили в сарафанах красного цвета к рябине и просили уберечь дома от пожаров. Об этом же православные просили и святого Епифания.

Считается, что дерево с этими красными ягодами может защитить не только от пожаров, но и прочих несчастий. Именно поэтому рябину сажали в палисадниках.

Что нельзя делать в Епифанов день?

- согласно поверью, если вы в этот день собрались в церковь, то об этом не стоит никому говорить;
— нельзя срезать и приносить в дом белые кувшинки, иначе могут случиться какие-то неприятности;

- нельзя жадничать, иначе можно потерять гораздо больше;

- нельзя ругаться, обижаться и сплетничать;

- в раковине не желательно оставлять грязную посуду на весь день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие праздники отмечаются в мае 2022года.


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