Епифанов день: что категорически нельзя делать 25 мая

В среду, 25 мая, церковь чтит память Епифания Кипрского, который является одним из ранних Отцов Церкви. Какие существуют традиции и запреты в этот день?

Праздники 25 мая (фото из открытых источников)

Известно, что Епифаний прославился значительными обличениями ересей. Он получил хорошее образование, принял христианство, раздал свое наследство бедным людям и начал вести отшельническую жизнь. Когда он вернулся в Палестину, стал учиться у Аввы Илариона, ходил с проповедями, а потом переселился на Кипр, где стал эпископом и начал управлять церковью, которая отличалась благочестием и благотворительностью. Умер Епифаний во время морского путешествия. Церковные предания говорят, что однажды он воскресил умершего сына язычника. Причислен к лику святых в Православной и Католической церквях.

В народе 25 мая называют Рябиновкой, в честь одного из самых красивых деревьев наших предков. В этот день девушки приходили в сарафанах красного цвета к рябине и просили уберечь дома от пожаров. Об этом же православные просили и святого Епифания.

Считается, что дерево с этими красными ягодами может защитить не только от пожаров, но и прочих несчастий. Именно поэтому рябину сажали в палисадниках.

Что нельзя делать в Епифанов день?

- согласно поверью, если вы в этот день собрались в церковь, то об этом не стоит никому говорить;

— нельзя срезать и приносить в дом белые кувшинки, иначе могут случиться какие-то неприятности;

- нельзя жадничать, иначе можно потерять гораздо больше;

- нельзя ругаться, обижаться и сплетничать;

- в раковине не желательно оставлять грязную посуду на весь день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие праздники отмечаются в мае 2022года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!