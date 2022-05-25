Епифанов день: что категорически нельзя делать 25 мая

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Светлана Шкурупий
В
среду, 25 мая, церковь чтит память Епифания Кипрского, который является одним
из ранних Отцов Церкви. Какие существуют традиции и запреты в этот день?
Праздники 25 мая (фото из открытых источников)
Известно,
что Епифаний прославился значительными обличениями ересей. Он получил
хорошее образование, принял христианство, раздал свое наследство бедным людям и
начал вести отшельническую жизнь. Когда он вернулся в Палестину, стал учиться у
Аввы Илариона, ходил с проповедями, а потом переселился на Кипр, где стал эпископом
и начал управлять церковью, которая отличалась благочестием и
благотворительностью. Умер Епифаний во время морского путешествия. Церковные
предания говорят, что однажды он воскресил умершего сына язычника. Причислен к лику святых в Православной и
Католической церквях.
В
народе 25 мая называют Рябиновкой, в честь одного из самых красивых деревьев
наших предков. В этот день девушки приходили в сарафанах красного цвета к
рябине и просили уберечь дома от пожаров. Об этом же православные просили и
святого Епифания.
Считается,
что дерево с этими красными ягодами может защитить не только от пожаров, но и
прочих несчастий. Именно поэтому рябину сажали в палисадниках.
Что
нельзя делать в Епифанов день?
-
согласно поверью, если вы в этот день собрались в церковь, то об этом не стоит
никому говорить;
— нельзя срезать и приносить в дом белые кувшинки, иначе могут случиться какие-то неприятности;
-
нельзя жадничать, иначе можно потерять гораздо больше;
-
нельзя ругаться, обижаться и сплетничать;
-
в раковине не желательно оставлять грязную посуду на весь день.
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