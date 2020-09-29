День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: традиции и значение этого праздника

30 сентября ежегодно отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии. Об истории этого праздника, его значении пишет издание segodnya.

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Фото: pixabay

Известно, что в начале ІІ века в Риме жила праведная христианка, которую звали София. У нее было три дочери – Пистис, Элпис и Агапэ, а в переводе з греческого языка это означает Вера, надежда и Любовь.

София воспитывала своих дочерей согласно законам христианства, несмотря на гонения христиан. Слухи о праведной женщине дошли до римского императора Адриана, который после этого решил лично познакомиться с Софией и ее дочками. Он приказал им отказаться от христианства, но они не захотели этого делать. Тогда же он пообещал девочкам подарки, но когда понял, что это не работает, то начал им угрожать. А закончилась эта история трагически: император казнил дочерей Софии прямо на глазах у матери. Вере на тот момент было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего 9. Мать не выдержала огромной потери, и через три дня умерла на могилах своих дочек.

В этот праздник принято ходить в церковь и молиться великомученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии.

У святых в молитве просят благополучия, крепкого здоровья, избавления от женских болезней.

Есть в этот день еще одна традиция: если женщина искренне поплачет утром в этот праздник, то это убережет ее и близких от бед и заболеваний.

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