День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: традиции и значение этого праздника

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Любовь Блажко
30 сентября ежегодно отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии. Об истории этого праздника, его значении пишет издание segodnya.
День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Фото: pixabay
Известно, что в начале ІІ века в Риме жила праведная христианка, которую звали София. У нее было три дочери – Пистис, Элпис и Агапэ, а в переводе з греческого языка это означает Вера, надежда и Любовь.
София воспитывала своих дочерей согласно законам христианства, несмотря на гонения христиан. Слухи о праведной женщине дошли до римского императора Адриана, который после этого решил лично познакомиться с Софией и ее дочками. Он приказал им отказаться от христианства, но они не захотели этого делать. Тогда же он пообещал девочкам подарки, но когда понял, что это не работает, то начал им угрожать. А закончилась эта история трагически: император казнил дочерей Софии прямо на глазах у матери. Вере на тот момент было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего 9. Мать не выдержала огромной потери, и через три дня умерла на могилах своих дочек.
В этот праздник принято ходить в церковь и молиться великомученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии.
У святых в молитве просят благополучия, крепкого здоровья, избавления от женских болезней.
Есть в этот день еще одна традиция: если женщина искренне поплачет утром в этот праздник, то это убережет ее и близких от бед и заболеваний.
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