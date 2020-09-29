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День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: традиции и значение этого праздника

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови - это красивый праздник с печальной историей

29 сентября 2020, 17:46
Автор:

Любовь Блажко

30 сентября ежегодно отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии. Об истории этого праздника, его значении пишет издание segodnya.

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: традиции и значение этого праздника

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Фото: pixabay

Известно, что в начале ІІ века в Риме жила праведная христианка, которую звали София. У нее было три дочери – Пистис, Элпис и Агапэ, а в переводе з греческого языка это означает Вера, надежда и Любовь. 

София воспитывала своих дочерей согласно законам христианства, несмотря на гонения христиан. Слухи о праведной женщине дошли до римского императора Адриана, который после этого решил лично познакомиться с Софией и ее дочками. Он приказал им отказаться от христианства, но они не захотели этого делать. Тогда же он пообещал девочкам подарки, но когда понял, что это не работает, то начал им угрожать. А закончилась эта история трагически: император казнил дочерей Софии прямо на глазах у матери. Вере на тот момент было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего 9. Мать не выдержала огромной потери, и через три дня умерла на могилах своих дочек. 

В этот праздник принято ходить в церковь и молиться великомученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. 

У святых в молитве просят благополучия, крепкого здоровья, избавления от женских болезней. 

Есть в этот день еще одна традиция: если женщина искренне поплачет утром в этот праздник, то это убережет ее и близких от бед и заболеваний.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Папа Римский назвал секс и пищу божественным удовольствием. 


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