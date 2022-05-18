День Арины Капустницы: что можно и нельзя делать 18 мая

В среду, 18 мая, почитается память святой Арины Македонской, которая стала первой женщиной в лике великих мучеников. Какие существуют традиции и запреты этого дня?

День Арины Капустницы (фото из открытых источников)

Известно, что Арина родилась в семье язычника Ликиния, который является одним из правителей Македонии. После того как отец покинул свою должность, девушка приняла христианство. Но место правителя занял Седекий, который начал преследовать христиан и Арине, как и другим, пришлось подвергаться истязаниям. Но девушка прожила долгую жизнь и славилась даром лечить больных людей.

В народе 18 мая называют день Арины Капустницы, потому что в этот день люди высаживали рассаду, и особое внимание уделялось именно капусте.

По традиции, в праздник женщины рано утром выходили на огород и начинали засеивать различные овощные культуры. При этом они совершали обряды, помогающие защитить урожай от вредителей. По краям грядки было принято сажать крапиву, чтобы она отгоняла злых духов.

Но также 18 мая существовал ряд запретов, которых нужно было придерживаться:

- нельзя в этот день распускать слухи, наговаривать на других людей, иначе на губе выскочит какая-то простуда;

- не стоит жаловаться на свои проблемы, потому что можно усугубить ситуацию;

- после обеда на столе нельзя оставлять грязную посуду, потому что в дом может войти злой дух и нарушить домашний лад;

- несмотря на то, что праздник связан в названии с капустой, не стоит готовить блюда из данного овоща;

- нельзя устраивать беспорядок в доме, чтобы не приманить беду;

- в этот день не стоит переступать через поваленные деревья возле поля и огорода. Считается, что они способны защитить посевы от злой силы. Переступив через одно из таких деревьев, можно с собой привести всю нечисть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие праздники отмечаются в мае 2022 года.

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