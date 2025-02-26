Что происходит, когда умирает Папа Римский

Поскольку Папа Франциск недавно был госпитализирован с пневмонией, мир с трепетом следит за состоянием его здоровья. И хотя он заранее распорядился по поводу упрощенного варианта похорон, смерть понтифика все равно запускает четко спланированную последовательность событий, что формировалась веками.

Кардиналы в Ватикане. Фото из открытых источников

Как подтверждают смерть Папы Римского

Когда Папа умирает, первым лицом, официально подтверждающим его смерть, является камерленго – главный администратор Ватикана. Сейчас этот пост занимает 77-летний кардинал Кевин Фаррелл.

Согласно традиции, камерленго посещает тело Папы в его частной часовне и трижды называет его имя, символически пытаясь его разбудить. Хотя существует миф, что ранее смерть понтифика подтверждали ударами серебряного молотка по лбу, однако в Ватикане отрицают проведение этого ритуала в наше время.

После этого папское кольцо с печатью, которое используется для официальных документов, уничтожается, что символизирует конец правления понтифика, а папские апартаменты опечатываются.

Похороны Папы Римского

После смерти Папы Римского начинается девятидневный траурный период Novendiales, сопровождаемый мессами-реквиемами и специальными службами по всему католическому миру.

Тело Папы выставляют для всеобщего прощания в соборе Святого Петра. Раньше оно лежало на специальной возвышенной платформе, но Папа Франциск в интервью 2023 пожелал упрощенную церемонию и отказаться от этой традиции.

Ранее некоторым папам удаляли органы перед погребением, в том числе сердца более 20 понтификов до сих пор хранятся как святые реликвии в мраморных урнах в одной из церквей Рима. Но эти практики вышли из употребления.

Похороны обычно проходят через четыре-шесть дней после смерти. Традиционно понтифика хоронят в Ватиканских гротах рядом с другими папами. Там похоронены почти 100 пап, в том числе папа Бенедикт XVI, предшественник Франциска, ушедший в отставку в 2013 году и умерший в 2022 году. Однако Франциск решил стать первым Папой за столетие, которого похоронят за пределами Ватикана – в его любимой римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Кроме того, раньше пап хоронили в трех гробах – из кипариса, цинка и вяза. Однако и здесь Франциск настоял на более скромном варианте – только один гроб из дерева и цинка.

Конклав: как выбирают нового Папу

После смерти понтифика Ватикан входит в переходный период, когда руководство Католической церковью передается Коллегии кардиналов. Однако важные решения не принимаются до момента избрания нового Папы.

Через две-три недели после похорон кардиналы собираются на конклав в Сикстинской капелле. В голосовании могут участвовать только кардиналы в возрасте до 80 лет – примерно 120 человек.

Процесс голосования строго конфиденциален. Каждый кардинал пишет имя избранного кандидата на бумаге и кладет бюллетень в чашу на алтаре. Если ни один кандидат не набирает две трети голосов, голосование повторяется. В день может пройти до четырех туров. Конклав, избравший Папу Франциска в 2013 году, длился около 24 часов и прошел через пять голосований, но процесс может длиться дольше. Например, один конклав в 13 веке занимал около трех лет, в то время как другой в 18 веке длился четыре месяца.

После подсчета бюллетени сжигают в специальной печи. Если новый Папа не выбран, из трубы поднимается черный дым. Если выбран – белый дым, извещающий о появлении нового понтифика. После этого кардинал провозглашает с балкона базилики Святого Петра фразу "Habemus papam!" ("У нас есть Папа!").

Новый Папа, выбирающий папское имя, одевает белую сутану и впервые выходит к людям на балкон. Он обращается с благословением, и, таким образом, Католическая церковь получает нового лидера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, как будут выглядеть похороны Папы Римского Франциска.

Также "Комментарии" писали о том, как Папа Римский открыл Святую дверь в Ватикане. Это происходит только раз в 25 лет.