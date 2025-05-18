Что нужно знать о 18 мая: какие три вещи лучше не делать в этот день

18 мая в церкви отдают почести святым отцам семерых Вселенских соборов.

Приметы 18 мая. Фото из открытых источников

Нужно понимать, что Вселенские соборы — означает собрания, на которых собирается в основном епископат церкви. Они обговаривают вопросы и решают проблемы, касающиеся церкви, устанавливают церковные праздники. 18 мая вспоминают всех святых отцов, которые принимали участие в семерых таких соборах.

Они состоялись в период с IV века по VIII-й, а всего в них участвовали свыше 2 тысяч епископов и священников.

18 мая верующие с молитвами обращаются к святому Феодоту Анкирскому, память его также совершается в эту дату. Святого считают помощником весны, поэтому в народе просят у Феодота щедрого урожая.

На Федота-овсянника принято варить овсянку и печь овсяное печенье. Также в народе говорят, что, если 18 мая влюбленные возьмутся за руки и три раза обойдут дуб, то будут вместе жить долго и не будет в таки парах ссор и разногласий.

Церковь в эту дату не приветствует ругань и сквернословие, скандалы и сплетни, зависть и жадность. Как и в любой другой день запрещено лениться и обижать кого-либо, особенно животных.

По народному поверью сегодня лучше отказаться от новых дел, не стоит 18 мая покупать обновки и менять работу – дела не заладятся. Также считается, что не стоит принимать в дар ношенные вещи — вместе с ними получишь чужие проблемы.

По погоде и приметам в этот день наши предки определяли, не будет ли ненастья и каким будет урожай. Много примет также было связано с дубом. За облаками не видно луны – быть дождю. Если закат как будто в дымке – лето будет дождливым. Сполохи на заре — погода поменяется. Если у дуба уже распустились листья — к урожаю овса, но, если вдруг дерево начало сбрасывать листья — это к неурожаю.

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