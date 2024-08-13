Что нельзя святить на Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: народные приметы и обычаи

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Кунец Дарья
В августе верующие празднуют три великих Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Эти праздники сопровождаются богослужениями, а прихожане приносят в церковь корзины с едой для освящения. Освященные продукты ставят на праздничный стол, а остатки либо хранят, либо раздают нуждающимся.
Продукты, которые нельзя святить на спас
Портал "Комментарии" рассказывает, что можно освящать на Яблочный, Медовый и Ореховый спас, так же когда отмечаются эти даты по новому календарю.
Медовый Спас, также известный как Маковей, отмечается 1 августа по новому календарю. В этот день в церкви освящают мед и мак, которые являются главными символами праздника. Также принято освящать воду в колодцах.
В Украине на Первый Спас помимо продуктов освящают и сезонные целебные травы, такие как пижма, полынь, ромашка, тысячелистник, зверобой, рута и другие. Из этих трав составляют букет и хранят его дома для защиты от нечистой силы.
Яблочный Спас по новому календарю празднуется 6 августа и посвящен Преображению Господнему. В этот день в церкви освящают яблоки, которые, согласно традициям, можно есть только после освящения. Также приносят груши, сливы, виноград, орехи, мед и горох в стручках.
Ореховый Спас, который также называют Хлебным, отмечается 16 августа. В этот день освящают орехи, колосья, муку и выпечку. Освящённый хлеб обязательно раздают членам семьи и едят за здоровье.
По традиции, на Третий Спас украинцы также освящают натуральные ткани и одежду из них, веря, что такие вещи защитят от проклятий и болезней.
Список продуктов для освящения на Спасы ограничен. В церковь нельзя приносить алкоголь, кровяную колбасу и материальные ценности.
На Медовый и Яблочный Спасы нельзя освящать мясо, яйца и молочные продукты, так как до 14 августа продолжается Успенский пост, во время которого запрещено употреблять продукты животного происхождения.
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