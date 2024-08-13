Что нельзя святить на Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: народные приметы и обычаи

В августе верующие празднуют три великих Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Эти праздники сопровождаются богослужениями, а прихожане приносят в церковь корзины с едой для освящения. Освященные продукты ставят на праздничный стол, а остатки либо хранят, либо раздают нуждающимся.

Продукты, которые нельзя святить на спас

Портал "Комментарии" рассказывает, что можно освящать на Яблочный, Медовый и Ореховый спас, так же когда отмечаются эти даты по новому календарю.





Что освящать на Медовый Спас

Медовый Спас, также известный как Маковей, отмечается 1 августа по новому календарю. В этот день в церкви освящают мед и мак, которые являются главными символами праздника. Также принято освящать воду в колодцах.

В Украине на Первый Спас помимо продуктов освящают и сезонные целебные травы, такие как пижма, полынь, ромашка, тысячелистник, зверобой, рута и другие. Из этих трав составляют букет и хранят его дома для защиты от нечистой силы.





Что освящать на Яблочный Спас

Яблочный Спас по новому календарю празднуется 6 августа и посвящен Преображению Господнему. В этот день в церкви освящают яблоки, которые, согласно традициям, можно есть только после освящения. Также приносят груши, сливы, виноград, орехи, мед и горох в стручках.





Что освящать на Ореховый Спас

Ореховый Спас, который также называют Хлебным, отмечается 16 августа. В этот день освящают орехи, колосья, муку и выпечку. Освящённый хлеб обязательно раздают членам семьи и едят за здоровье.

По традиции, на Третий Спас украинцы также освящают натуральные ткани и одежду из них, веря, что такие вещи защитят от проклятий и болезней.





Что нельзя освящать на Спас

Список продуктов для освящения на Спасы ограничен. В церковь нельзя приносить алкоголь, кровяную колбасу и материальные ценности.

На Медовый и Яблочный Спасы нельзя освящать мясо, яйца и молочные продукты, так как до 14 августа продолжается Успенский пост, во время которого запрещено употреблять продукты животного происхождения.





Народные приметы на Медовый, Яблочный и Ореховый Спас

Собрали несколько народных примет на каждый из Спасов. Эти приметы являются частью народного календаря и помогают людям предсказывать погоду и строить планы на будущее.

Медовый Спас (Маковей) Погода на Маковея определяет погоду на осень: если в этот день стоит сухая и ясная погода, осень будет теплой и сухой. Собранный мед: считается, что мед, собранный к Медовому Спасу, обладает особенной силой и целебными свойствами. Умывание водой с освященными травами: считается, что умывание водой, в которую были добавлены освящённые травы, приносит здоровье и красоту. Пчелы начинают готовиться к зиме: если пчелы рано начинают закрывать летки в ульях, то зима будет ранней и суровой.

Яблочный Спас Освященные яблоки: до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки нового урожая, а после освящения их в церкви они становятся "волшебными" и приносят здоровье. Погода на Спас определяет осень: если день ясный, то осень будет сухой, если дождливый – дождливой. Заря в день Спаса: если на Яблочный Спас вечером яркая заря, то осень будет ветреной. Сладость яблока: если первое освящённое яблоко сладкое, то год будет удачным и благополучным.

Ореховый Спас (Хлебный Спас) Сбор орехов: к Ореховому Спасу собирают орехи, и если их много, зима будет мягкой. Вода и хлеб: на Ореховый Спас принято освящать воду и хлеб, которые считаются защитой от болезней и невзгод. Погода: если на Ореховый Спас идет дождь, осень будет мокрой, если солнечно – зима будет холодной. Перелетные птицы: если в этот день начинают улетать журавли, то скоро наступят холодные дни.