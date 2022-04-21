Чистый Четверг 2022: что можно и нельзя делать в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Сегодня,
21 апреля, отмечается один из самых важных дней Страстной седмицы — Чистый
четверг. В чем его особенность? Какие существуют запреты и традиции?
Чистый Четверг 2022 (фото из открытых источников)
Согласно
церковным наставлениям, в этот день Иисусу Христос провел Тайную вечерю, где
давал напутствия своим ученикам, призывая их нести по жизни христианскую веру. После этого он был арестован первосвященниками
и отправлен в темницу.
По
преданиям, утром в Чистый четверг вода обладает особенной силой и если
искупаться пораньше, то счастья и удача будут вам всегда сопутствовать. Во
время купания можно произнести молитву и попросить Бога, чтобы он отвел от вас
ненастья и грусть.
Также
в этот день хозяйки, как правило, начинают печь куличики и красить яйца. Если
они не успеют, то придется заняться этим в субботу.
21
апреля стоит провести дома генеральную уборку, если во время мыться окон и
дверей в воду положить мелочь, то деньги будут "липнуть" к вашему
дому на протяжение всего года. Избавьтесь в этот день от старых и ненужных вещей.
Верующим
стоит сходить в храм, почитать молитвы. В этот день проходит одна из самых
длинных служб в году, потому что во время проповеди вспоминают все земные
страдания Христа перед его распятием на Голгофе.
Что
нельзя делать 21 апреля:
-
нельзя никому одалживать деньги и брать в долг, потому что можно "отдать
свою удачу";
-
нельзя устраивать шумные застолья, употреблять много алкогольных напитков;
-
нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, ругаться и обманывать;
Кроме
того, тем, кто придерживается Великого поста, следует помнить о том, что нельзя
по-прежнему употреблять молочные продукты, рыбу, мясо.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, будут ли в Украине дополнительные выходные на Пасху и майские праздники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости