Чистый Четверг 2022: что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня, 21 апреля, отмечается один из самых важных дней Страстной седмицы — Чистый четверг. В чем его особенность? Какие существуют запреты и традиции?

Чистый Четверг 2022 (фото из открытых источников)

Согласно церковным наставлениям, в этот день Иисусу Христос провел Тайную вечерю, где давал напутствия своим ученикам, призывая их нести по жизни христианскую веру. После этого он был арестован первосвященниками и отправлен в темницу.

По преданиям, утром в Чистый четверг вода обладает особенной силой и если искупаться пораньше, то счастья и удача будут вам всегда сопутствовать. Во время купания можно произнести молитву и попросить Бога, чтобы он отвел от вас ненастья и грусть.

Также в этот день хозяйки, как правило, начинают печь куличики и красить яйца. Если они не успеют, то придется заняться этим в субботу.

21 апреля стоит провести дома генеральную уборку, если во время мыться окон и дверей в воду положить мелочь, то деньги будут "липнуть" к вашему дому на протяжение всего года. Избавьтесь в этот день от старых и ненужных вещей.

Верующим стоит сходить в храм, почитать молитвы. В этот день проходит одна из самых длинных служб в году, потому что во время проповеди вспоминают все земные страдания Христа перед его распятием на Голгофе.

Что нельзя делать 21 апреля:

- нельзя никому одалживать деньги и брать в долг, потому что можно "отдать свою удачу";

- нельзя устраивать шумные застолья, употреблять много алкогольных напитков;

- нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, ругаться и обманывать;

Кроме того, тем, кто придерживается Великого поста, следует помнить о том, что нельзя по-прежнему употреблять молочные продукты, рыбу, мясо.

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