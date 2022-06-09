Церковный праздник 9 июня: что нельзя делать в этот день

В четверг, 9 июня, православные вспоминают священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, который в III веке пострадал из-за христианства. В народе этот день называют Федорин. Что сегодня можно и категорически нельзя делать?

Церковный и народный праздник 9 июня (фото из открытых источников)

Известно, что священномученик Ферапонт объявил себя христианским епископом и крестил многих язычников-еллинов, за что был схвачен и брошен в тюрьму без еды и воды. Его пытали, избивали, но не смогли сломать. Ферапонт был убит, а сухие колья, в которым он был привязан, пропитались его кровью и дали зеленые побеги, в результате чего выросли большие деревья. Говорят, что их листья обладали целебной силой и помогали людям избавиться от болезней.

В народе 9 июня называют Федорин день в честь мученицы Феодоры, которая жила в III-IV веках. Она приняла обет безбрачия, спровоцировав ярость у язычников. Девушку сначала судили, потому отправили в темницу, а затем в публичный дом. Но была спасена одним из воинов, которого покорила ее стойкость. За такой поступок он был приговорен к казни, а Феодора добровольно разделила его с ним.

В народе Федору считают покровительницей домашнего очага. В этот день, чтобы защитить жилище и привлечь достаток в семью, было принято ставить в незаметном месте тарелку, миску и чашку с несколькими монетками.

Что нельзя делать 9 июня?

- девушкам и женщинам запрещалось в этот день сплетничать. Люди верили, что слухи, пущенные 9 июня, навлекут беду;

- запрещается ссориться и скандалить;

- нельзя убирать в доме, особенно мыть пол, потому что люди верили, что под веником в этот день прячется Домовой и его можно вымести из дома вместе с мусором. Тогда можно остаться без защитника жилища;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда в 2022 году отмечается Троица.

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