Церковный праздник 9 июня: что нельзя делать в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В четверг, 9 июня, православные вспоминают священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, который в III веке пострадал из-за христианства. В народе этот день называют Федорин. Что сегодня можно и категорически нельзя делать?
Церковный и народный праздник 9 июня (фото из открытых источников)
Известно,
что священномученик Ферапонт объявил себя христианским епископом и крестил
многих язычников-еллинов, за что был схвачен и брошен в тюрьму без еды и воды.
Его пытали, избивали, но не смогли сломать. Ферапонт был убит, а сухие колья, в
которым он был привязан, пропитались его кровью и дали зеленые побеги, в
результате чего выросли большие деревья. Говорят, что их листья обладали
целебной силой и помогали людям избавиться от болезней.
В
народе 9 июня называют Федорин день в честь мученицы Феодоры, которая жила в III-IV
веках. Она приняла обет безбрачия, спровоцировав ярость у язычников. Девушку
сначала судили, потому отправили в темницу, а затем в публичный дом. Но была
спасена одним из воинов, которого покорила ее стойкость. За такой поступок он
был приговорен к казни, а Феодора добровольно разделила его с ним.
В
народе Федору считают покровительницей домашнего очага. В этот день, чтобы
защитить жилище и привлечь достаток в семью, было принято ставить в незаметном
месте тарелку, миску и чашку с несколькими монетками.
Что
нельзя делать 9 июня?
-
девушкам и женщинам запрещалось в этот день сплетничать. Люди верили, что
слухи, пущенные 9 июня, навлекут беду;
-
запрещается ссориться и скандалить;
-
нельзя убирать в доме, особенно мыть пол, потому что люди верили, что под
веником в этот день прячется Домовой и его можно вымести из дома вместе с
мусором. Тогда можно остаться без защитника жилища;
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, когда в 2022 году отмечается Троица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости