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Когда христиане будут отмечать Троицу: чего нельзя делать на праздник

Каких обрядов и традиций придерживались украинцы на Троицу

сегодня, 15:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Когда христиане будут отмечать Троицу: чего нельзя делать на праздник

Фото иллюстративное / Pixabay

Христиане будут отмечать еще один большой праздник в июне – Троицу. Выпадает он на 12 июня. В мирное время понедельник после Троицы был выходным днем. Во время военного положения выходные могут отменить.

Предки встречали Троицу почти как Пасху – красили пасхальные яйца в зеленый цвет, пекли обрядовые блины, даже варили кутью. Угощение оставляли для поминовения усопших в поминальную перед праздником субботу. В пятницу перед Троицей убирали в доме и увешивали его ветвями березы как оберегами. На воскресную службу брали с собой в церковь зеленые травы и ветви березы, их освящали и хранили в течение года у образов.

В поминальную субботу семьи собирались на застолье. В этот день нельзя было делать тяжелую работу, заниматься рукоделием, строить, работать на земле. В некоторых областях такой поминальный день переносился на пятницу.

На Троицу не купались в водоемах, но обряды схожи с празднованием Купала: гадания, костры, народные гуляния. Была традиция печь каравай и раздавать кусочки незамужним девушкам, те должны были сохранить кусок и замесить его в тесто свадебного хлеба. Как и в любой праздник, на Троицу запрещалось жениться, делать тяжелую работу, стричь волосы, убирать в доме. Утром в церквях служили панихиды, после службы верующие шли с едой на кладбище и оставляли ее на могилах.

Обычно празднования продолжались в течение недели, которую звали Русальной. Характерные обрядовые действия в эти дни носили названия "Вынесение Троицкой березки", "Проводы русалки", "Вождение коня", "Проводы весны". Всю неделю не работали в поле, в разные дни поминали утопленников, погибших в юности или детстве. До принятия христианства язычники отмечали празднованиями и обрядовыми действами начало лета и назывались эти дни Зеленой или Клечатой неделей/Зелеными праздниками.

Как писал портал "Комментарии", в Украине будут отмечать новый государственный праздник.



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Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
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