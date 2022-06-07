Церковный праздник 7 июня: что нельзя делать в этот день

Во вторник, 7 июня, отмечается Обретение главы Иоанна Предтечи — православный праздник. В народе его еще называют Иванов день или "Медвяные росы". Какие существуют традиции и запреты в этот день?

Обретение главы Иоанна Предтечи 2022 / фото: depositphotos.com

Известно, что в традиции Православной церкви существуют предания о трех обретениях главы Иоанна Крестителя, и в честь каждого установлено отдельное празднование. Иоанн Креститель был ближайшим предшественником Иисуса Христа, он проповедовал и совершал священные омовения/окунания для очищения от грехов и покаяния иудеев. Но был обезглавлен по приказу царицы Иродиады. Его казнили, а тело и голову захоронили отдельно. После этого голову пророка находили и теряли несколько раз. И третье Обретение главы Иоанна Предтечи отмечают 7 июня.

В народе этот день называют Иванов день или " Медвяные росы". Наши предки связывали праздник с необычным природным явлением. Они заметили, что с 7 июня из растений начинает выделяться сладкая и липкая жидкость. Происходило это в результате резких перепадов температуры. Из-за того, что утренние осадки были сладкими и имели медовый привкус, пошло и такое название.

Главными традициями 7 июня являлся посев яровой пшеницы, а еще на праздник было принято читать молитвы Иоанну Предтече с просьбой защитить от медвяной росы. С одной стороны, она была признаком хорошего урожая, а с другой была вредной для скота.

Что нельзя делать 7 июня?

- в этот день запрещается петь и танцевать;

- нельзя подавать угощения на блюде, потому что считается, что именно так была преподнесена голова Иоанна после казни;

- нельзя делать генеральную уборку или ремонт;

- не желательно надевать одежду темных оттенков;

- не оставляйте в этот день в раковине немытую посуду;

- нельзя рассказывать о своих снах. Считается, что сон с 6 на 7 — вещий;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда христиане будут отмечать Троицув 2022 году.

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