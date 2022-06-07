Церковный праздник 7 июня: что нельзя делать в этот день

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 7 июня, отмечается Обретение главы Иоанна Предтечи — православный
праздник. В народе его еще называют Иванов день или "Медвяные росы". Какие
существуют традиции и запреты в этот день?
Обретение главы Иоанна Предтечи 2022 / фото: depositphotos.com
Известно,
что в традиции Православной церкви существуют предания о трех обретениях главы
Иоанна Крестителя, и в честь каждого установлено отдельное празднование. Иоанн
Креститель был ближайшим предшественником Иисуса Христа, он проповедовал и
совершал священные омовения/окунания для очищения от грехов и покаяния иудеев.
Но был обезглавлен по приказу царицы Иродиады. Его казнили, а тело и
голову захоронили отдельно. После этого голову пророка находили и теряли
несколько раз. И третье Обретение главы Иоанна Предтечи отмечают 7 июня.
В
народе этот день называют Иванов день или " Медвяные росы". Наши
предки связывали праздник с необычным природным явлением. Они заметили, что с 7
июня из растений начинает выделяться сладкая и липкая жидкость. Происходило это
в результате резких перепадов температуры. Из-за того, что утренние осадки были
сладкими и имели медовый привкус, пошло и такое название.
Главными
традициями 7 июня являлся посев яровой пшеницы, а еще на праздник было принято
читать молитвы Иоанну Предтече с просьбой защитить от медвяной росы. С одной
стороны, она была признаком хорошего урожая, а с другой была вредной для скота.
Что
нельзя делать 7 июня?
-
в этот день запрещается петь и танцевать;
-
нельзя подавать угощения на блюде, потому что считается, что именно так была
преподнесена голова Иоанна после казни;
-
нельзя делать генеральную уборку или ремонт;
-
не желательно надевать одежду темных оттенков;
-
не оставляйте в этот день в раковине немытую посуду;
-
нельзя рассказывать о своих снах. Считается, что сон с 6 на 7 — вещий;
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, когда христиане будут отмечать Троицув 2022 году.
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