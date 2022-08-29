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Церковный праздник 29 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Какой православный праздник 29 августа отмечают верующие и что нужно делать сегодня - узнайте в материале

сегодня, 07:35 comments1052
Автор:

Кравцев Сергей
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Православная церковь сегодня отмечает Ореховый Спас 2022. Он завершает цикл летних Спасов. Существуют и другие название праздника: "Холщовый", "Хлебный", "Малый" и тд. Ранее мы говорили о том, что святить на Ореховый Спас 2022. Сегодня церковью также отмечается праздник – перенесение Нерукотворного Образа Господнего. Были времена, когда в Сирии правил император Авгарь. Его тело поразила проказа и ни один врач не мог ее вылечить. В этот же период в Иерусалиме Господь читал свои проповеди. Авгарь узнал об этом и попросил доставить к нему Всемогущего для исцеления. Послал за ним своего живописца Анания и сказал не только привести Господа, но и написать его портрет.

Церковный праздник 29 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Анания отправился в Иерусалим, увидел Господа, но не мог подойти к нему из-за толпы людей. Тогда Спаситель умылся водой, вытер лицо полотенцем и, подозвав гонца, отдал ему полотно вместе со своим письмом. От этих даров вылечился правитель. Нерукотворный Образ повесили над воротами и горожане ввели обычай — кланяться ему, проходя через ворота.

С тех пор Нерукотворный Образ Спасителя охранял государство от многих бед и нападков вражеских войск. О местонахождении его сейчас доподлинно неизвестно.

Приметы 29 августа

богатый урожай орехов — будет много хлеба в следующем году;

водоемы не "волнуются" — осень будет тихая, а зима без метелей;

звезды бледные — к сухой погоде.

Что сегодня нельзя делать

В день Орехового Спаса церковь не рекомендует отказывать кому-либо в помощи или ссориться с близкими.

Что можно делать 29 августа

Сегодня принято освящать воду, фрукты, орехи и мед. Молиться святым о здравии. Также наши предки делились дарами природы с родственниками и знакомыми.

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